У їдальні однієї зі шкіл Одеси масово отруїлися діти

До медичного закладу звернулися 17 учнів цієї школи

Про це повідомляє Суворовський відділ поліції в м. Одесі.

Про подію поліцейським стало відомо з листа, що надійшов до Хаджибеївського ВП з районної прокуратури. У ньому батьки школярів просять перевірити навчальний заклад, у якому нібито отруїлися їхні діти.

У період з 14 по 17 вересня до медичного закладу звернулися 17 учнів цієї школи. Діти віком від 6-ти до 12-ти років скаржились на отруєння, яке вони отримали після вживання їжі у шкільній їдальні. Неповнолітнім було надано медичну допомогу, після чого їх відпустили додому для подальшого амбулаторного лікування.

Вказану подію поліцейські кваліфікували за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Зараз у школі працює слідчо – оперативна група. Проводяться заходи, спрямовані на встановлення причини отруєння дітей.

Нагадаємо, нещодавно “Одесская жизнь” повідомляла про те, як зміниться харчування у місцевих школах.

Фото: Дніпроград