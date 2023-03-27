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Отопительный сезон в Одессе подходит к концу?

Отопительный сезон в Одессе подходит к концу?

Украина успешно завершает отопительный сезон 2022-2023 годов. А погодные условия позволяют это сделать раньше запланированного срока. Об этом сообщил у себя в Facebook глава правления НАК «Нафтогаз України» Алексей Чернышов.

Отключение отопления в Украине стартовало

По словам Чернышова, по решению местных властей уже началось отключение от отопления в Одесской, а также Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях.

«Ждем еще несколько дней прохладной погоды, после чего отопительный сезон постепенно завершится и в других областях. Мы прошли самую тяжелую зиму и это придает нам уверенность – выстоим и дальше!», – добавил глава правления «Нафтогаз України».

Когда закончится отопительный сезон в Одессе

В свою очередь директор коммунального предприятия «Теплоснабжения города Одессы» Анна Позднякова сообщила «Суспiльному», что в Одессе отопительный сезон продлится ориентировочно до 31 марта.

«Отопительный сезон в городе завершится в конце марта», – отметила руководительница коммунального предприятия.

Напомним, отопительный сезон-2022-23 в Одессе стартовал 8 ноября 2022 года.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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