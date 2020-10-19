Отопительный сезон в Одессе: решение о старте примут в ближайшее время

В мэрии Одессы в ближайшие сутки примут решение о том, когда именно в городе начнется отопительный сезон.

Об этом в ходе дистанционного аппаратного совещания сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

«Мы в течение суток примем решение, когда начать отопительный сезон. В случае начала мы в течение трех суток обеспечим город теплом», — уточнил Труханов.

Он также сказал, что многие одесситы могут быть недовольны ранним стартом отопительного сезона.

«Мы прекрасно понимаем, что если сейчас подать тепло, будет много одесситов, которые возмутятся и скажут, что мы не будем платить, нам жарко. Так что здесь нужно не переусердствовать», — отметил он.

Ранее сообщалось, что отопление планируют запускать при среднесуточной температуре 10 – 15 градусов. Ранее это делали при 8 градусах тепла на улице.