Новости Одессы и Одесской области

Отопительный сезон в Одессе: решение о старте примут в ближайшее время

Отопительный сезон в Одессе: решение о старте примут в ближайшее время

В мэрии Одессы в ближайшие сутки примут решение о том, когда именно в городе начнется отопительный сезон. 

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Об этом в ходе дистанционного аппаратного совещания сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

«Мы в течение суток примем решение, когда начать отопительный сезон. В случае начала мы в течение трех суток обеспечим город теплом», — уточнил Труханов.

Он также сказал, что многие одесситы могут быть недовольны ранним стартом отопительного сезона.

«Мы прекрасно понимаем, что если сейчас подать тепло, будет много одесситов, которые возмутятся и скажут, что мы не будем платить, нам жарко. Так что здесь нужно не переусердствовать», — отметил он.

Ранее сообщалось, что отопление планируют запускать при среднесуточной температуре 10 – 15 градусов. Ранее это делали при 8 градусах тепла на улице.

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить