Отомстила за царапину: одесситка жестоко расправилась с домашним котом

В Одессе женщина жестоко убила своего кота за то, что тот ее поцарапал. По факту жестокого обращения с животным начато уголовное производство.

Как сообщили в Главке Нацполиции в Одесской области, о гибели кота в одном из дворов многоэтажки на Десантном бульваре сообщила в полицию сегодня днем местная жительница.

Как выяснилось, 57-летняя хозяйка животного выбросила питомца с 10-го этажа своей квартиры за то, что домашний любимец поцарапал ей руку. А увидев, что после падения кот подает признаки жизни, добила его ножом, а после выбросила в мусорный бак.

Правоохранители направили умершее животное на экспертизу.

За жестокое обращение с животным его хозяйке может грозить крупный штраф, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы сроком до трех лет. Следствие продолжается.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что жительница села Красноселка Одесской области жестоко расправилась с соседской собакой хаски. Она объяснила, что застрелила животное за то, что пес якобы задушил ее кур.

А в начале февраля в селе Холодная Балка Беляевского района местный житель избил до полусмерти пса породы хаски по кличке Марс. Благодаря заботе волонтеров и зоозащитников пес выжил и сейчас идет на поправку.

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Фото: zdorovet.ru