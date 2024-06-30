Отключения света в Одессе сегодня: чьи дома обесточат на весь день

Отключения света в Одессе сегодня: чьи дома обесточат на весь день

В Одессе, помимо стабилизационных, продолжают действовать и плановые отключения света из-за проводимых плановых ремонтных работ на электросетях.

Так, сегодня, 30 июня, из-за плановых работ на Центральном РЭС света не будет до вечера по таким адресам:

  • ул. Академическая, 16-18;
  • ул. Гранатная, 1-16;
  • пер. Гранатный, 2-8;
  • ул. Черняховского, 12;
  • ул. Малиновского, 79-131;
  • ул. Бабаджаняна, 42-54;
  • ул. Йозефа Прибика (Минская), 7-28;
  • ул. Спартаковская, 18-51;
  • пер. Кордонный, 1-15, 25, 29, 35;
  • пер. Малиновский, 7.

Работы продлятся до 19:00.

Также напоминаем, что сегодня в Одессе продолжают действовать графики стабилизационных отключений света в течение суток – с 00:00 до 24:00, причем в период с 17:00 до 23:00 объем ограничений может быть увеличен.

Главная причина этих отключений – последствия ракетных ударов россиян по украинским электростанциям, которые из-за серьезных повреждений не могут производить столько же электроэнергии, как до начала этих атак.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua