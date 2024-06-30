Отключения света в Одессе сегодня: чьи дома обесточат на весь день

Так, сегодня, 30 июня, из-за плановых работ на Центральном РЭС света не будет до вечера по таким адресам:

ул. Академическая, 16-18;

ул. Гранатная, 1-16;

пер. Гранатный, 2-8;

ул. Черняховского, 12;

ул. Малиновского, 79-131;

ул. Бабаджаняна, 42-54;

ул. Йозефа Прибика (Минская), 7-28;

ул. Спартаковская, 18-51;

пер. Кордонный, 1-15, 25, 29, 35;

пер. Малиновский, 7.

Работы продлятся до 19:00.

Также напоминаем, что сегодня в Одессе продолжают действовать графики стабилизационных отключений света в течение суток – с 00:00 до 24:00, причем в период с 17:00 до 23:00 объем ограничений может быть увеличен.

Главная причина этих отключений – последствия ракетных ударов россиян по украинским электростанциям, которые из-за серьезных повреждений не могут производить столько же электроэнергии, как до начала этих атак.