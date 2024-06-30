Отключения света в Одессе сегодня: чьи дома обесточат на весь день

В Одессе, помимо стабилизационных, продолжают действовать и плановые отключения света из-за проводимых плановых ремонтных работ на электросетях.
Так, сегодня, 30 июня, из-за плановых работ на Центральном РЭС света не будет до вечера по таким адресам:
- ул. Академическая, 16-18;
- ул. Гранатная, 1-16;
- пер. Гранатный, 2-8;
- ул. Черняховского, 12;
- ул. Малиновского, 79-131;
- ул. Бабаджаняна, 42-54;
- ул. Йозефа Прибика (Минская), 7-28;
- ул. Спартаковская, 18-51;
- пер. Кордонный, 1-15, 25, 29, 35;
- пер. Малиновский, 7.
Работы продлятся до 19:00.
Также напоминаем, что сегодня в Одессе продолжают действовать графики стабилизационных отключений света в течение суток – с 00:00 до 24:00, причем в период с 17:00 до 23:00 объем ограничений может быть увеличен.
Главная причина этих отключений – последствия ракетных ударов россиян по украинским электростанциям, которые из-за серьезных повреждений не могут производить столько же электроэнергии, как до начала этих атак.