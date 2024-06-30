Відключення світла в Одесі сьогодні: чиї будинки знеструмлять на весь день

В Одесі, крім стабілізаційних, продовжують діяти і планові відключення світла через планові ремонтні роботи, що проводяться на електромережах.
Так, сьогодні, 30 червня, через планові роботи на Центральному РЕМ світла не буде до вечора за такими адресами:
- вул. Академічна, 16-18;
- вул. Гранатна, 1-16;
- пров. Гранатний, 2-8;
- вул. Черняховського, 12;
- вул. Малиновського, 79-131;
- вул. Бабаджаняна, 42-54;
- вул. Йозефа Прібіка (Мінська), 7-28;
- вул. Спартаківська, 18-51;
- пров. Кордонний, 1-15, 25, 29, 35;
- пров. Малиновський, 7.
Роботи продовжаться до 19:00.
Також нагадуємо, що сьогодні в Одесі продовжують діяти графіки стабілізаційних відключень світла протягом доби – з 00:00 до 24:00, причому в період з 17:00 до 23:00 обсяг обмежень може бути збільшений.
Головна причина цих відключень – наслідки ракетних ударів росіян по українських електростанціях, які через серйозні ушкодження не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак.