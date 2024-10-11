Новости Одессы и Одесской области

Отключения света в Одессе: чьи дома обесточат 11 октября

Отключения света в Одессе: чьи дома обесточат 11 октября

В пятницу, 11 октября 2024 года, в связи с плановыми работами на городских электросетях многие одесситы остались без света. ДТЭК Одесские электросети сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.

Северный РЭС

Работы до 17.00:

  • С.Палия, 109, 111,
  • Высоцкого, 1-11,
  • просп. Князя Владимира Великого (просп. Добровольского), 77-81, 23-я,
  • 24-я линия на ж/м, 1-7,
  • Бахмутская (Курская), 123-125,
  • Марсельская, 2а,12, ул. 3-я 25, 25а,б,в,
  • С.Ядова, 16а,б,в.

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Южный РЭС

Работы до 17.00:

  • Ак.Королева, 69-75,
  • Абрикосовая, 4-105,
  • пер. Абрикосовый, 1-43,
  • Дубовый Гай, 2-57,
  • Лигинская (Макаренко), 1-33,
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40,
  • Равенства, 84-195,
  • пер. 1й Равенства, 86-92,197,
  • Фонтанская дор., 106/к.37,40,
  • Озерная, 43,
  • пер. Янтарный, 6-8,
  • Дачная, 4/2,
  • Рыбальская, 20,
  • Айвазовского (Тимирязева), 34,
  • Кастуся Калиновского (Белорусская), 24,30,
  • Проектируемая, 1-2,
  • Лядова, 10-15,
  • Дружный 2-ая линия, 39-51,
  • Дружный 3-я линия, 16-35,
  • Архитектурная, 10-14,
  • Баштанная, 2,
  • Окружная, 17-42,
  • Драгоманова (Достоевского), 2-25,
  • Арбузная, 1-18, Рясная (Обильная), 1-2,
  • Планетная, 1-38,
  • Академика Вернадского (Тульская), 1-7,
  • Китобойная, 2-19,
  • пер. 1 й, 2й Китобойный,
  • переулок Исторический (переулок Достоевского), 1-14,
  • Крымская, 1-3,
  • переулок Крымский, 1-22,
  • переулок Славы, 1-6,
  • Флотская, 6-21,
  • переулок Флотский, 6-23.

Работы до 18.30:

  • Симоненко, 1,11а.

Работы до 19.00:

  • Одесской громады (Авд.- Черноморского),
  • Жаботинского, 11-57,
  • Георгия Липского (Толбухина), 62-133,
  • Ю.Геллера, 12-57,
  • пер. Тупиковый, 1-12,
  • Леся Курбаса (Петрашевского), 15-36,
  • Глинки, 1-20,
  • пер. Глинки, 2-16,
  • Пилотная, 1-32,
  • Бригадная, 23-55,
  • Андрея Музычки (Гвардейская), 7-21,
  • Анатолия Бачинского (Неделина), 1-63,
  • Чубаевская, 8-12,
  • Штурвальная, 15-21.

Центральный РЭС

Работы до 19.00:

  • Цветочная, 1-13,
  • Кордонная, 25,
  • Косяченко, 38-44,
  • пер. Цветочный, 10.

 

 

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