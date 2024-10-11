Отключения света в Одессе: чьи дома обесточат 11 октября

В пятницу, 11 октября 2024 года, в связи с плановыми работами на городских электросетях многие одесситы остались без света. ДТЭК Одесские электросети сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.
Северный РЭС
Работы до 17.00:
- С.Палия, 109, 111,
- Высоцкого, 1-11,
- просп. Князя Владимира Великого (просп. Добровольского), 77-81, 23-я,
- 24-я линия на ж/м, 1-7,
- Бахмутская (Курская), 123-125,
- Марсельская, 2а,12, ул. 3-я 25, 25а,б,в,
- С.Ядова, 16а,б,в.
Выбор редакции: Аварийное вскрытие замков и дверей в Одессе: вызов мастера — ваше лучшее решение
Южный РЭС
Работы до 17.00:
- Ак.Королева, 69-75,
- Абрикосовая, 4-105,
- пер. Абрикосовый, 1-43,
- Дубовый Гай, 2-57,
- Лигинская (Макаренко), 1-33,
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40,
- Равенства, 84-195,
- пер. 1й Равенства, 86-92,197,
- Фонтанская дор., 106/к.37,40,
- Озерная, 43,
- пер. Янтарный, 6-8,
- Дачная, 4/2,
- Рыбальская, 20,
- Айвазовского (Тимирязева), 34,
- Кастуся Калиновского (Белорусская), 24,30,
- Проектируемая, 1-2,
- Лядова, 10-15,
- Дружный 2-ая линия, 39-51,
- Дружный 3-я линия, 16-35,
- Архитектурная, 10-14,
- Баштанная, 2,
- Окружная, 17-42,
- Драгоманова (Достоевского), 2-25,
- Арбузная, 1-18, Рясная (Обильная), 1-2,
- Планетная, 1-38,
- Академика Вернадского (Тульская), 1-7,
- Китобойная, 2-19,
- пер. 1 й, 2й Китобойный,
- переулок Исторический (переулок Достоевского), 1-14,
- Крымская, 1-3,
- переулок Крымский, 1-22,
- переулок Славы, 1-6,
- Флотская, 6-21,
- переулок Флотский, 6-23.
Работы до 18.30:
- Симоненко, 1,11а.
Работы до 19.00:
- Одесской громады (Авд.- Черноморского),
- Жаботинского, 11-57,
- Георгия Липского (Толбухина), 62-133,
- Ю.Геллера, 12-57,
- пер. Тупиковый, 1-12,
- Леся Курбаса (Петрашевского), 15-36,
- Глинки, 1-20,
- пер. Глинки, 2-16,
- Пилотная, 1-32,
- Бригадная, 23-55,
- Андрея Музычки (Гвардейская), 7-21,
- Анатолия Бачинского (Неделина), 1-63,
- Чубаевская, 8-12,
- Штурвальная, 15-21.
Центральный РЭС
Работы до 19.00:
- Цветочная, 1-13,
- Кордонная, 25,
- Косяченко, 38-44,
- пер. Цветочный, 10.