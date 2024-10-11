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Відключення світла в Одесі: чиї будинки знеструмлять 11 жовтня

Відключення світла в Одесі: чиї будинки знеструмлять 11 жовтня

У п’ятницю, 11 жовтня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами на міських електромережах багато одеситів залишилися без світла. ДТЕК Одеські електромережі повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.

Північний РЕМ

Роботи до 17.00:

  • С.Палія, 109, 111,
  • Висоцького, 1-11,
  • просп. Князя Володимира Великого (просп. Добровольського), 77-81, 23-я,
  • 24-а лінія на ж/м, 1-7,
  • Бахмутська (Курська), 123-125,
  • Марсельська, 2а,12, вул. 3-я 25, 25а,б,в,
  • С.Ядова, 16а,б,в.

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Південний РЕМ

Роботи до 17.00:

  • Ак.Корольова, 69-75,
  • Абрикосова, 4-105,
  • пров. Абрикосовий, 1-43,
  • Дубовий Гай, 2-57,
  • Лігінська (Макаренка), 1-33,
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28-40,
  • Рівності, 84-195,
  • пров. 1й Рівності, 86-92,197,
  • Фонтанська дор., 106/к.37,40,
  • Озерна, 43,
  • пров. Янтарний, 6-8,
  • Дачна, 4/2,
  • Рибальська, 20,
  • Айвазовського (Тімірязєва), 34,
  • Кастуся Калиновського (Білоруська), 24,30,
  • Проектуєма, 1-2,
  • Лядова, 10-15,
  • Дружний 2-а лінія, 39-51,
  • Дружний 3-я лінія, 16-35,
  • Архітектурна, 10-14,
  • Баштанна, 2,
  • Окружна, 17-42,
  • Драгоманова (Достоєвського), 2-25,
  • Кавунова, 1-18,  Рясна (Обільна), 1-2,
  • Планетна, 1-38,
  • Академіка Вернадського (Тульська), 1-7,
  • Китобійна, 2-19,
  • пров.1й,2й Китобійний,
  • пров. Історичний (пров. Достоєвського), 1-14,
  • Кримська, 1-3,
  • пров. Кримський, 1-22,
  • пров. Слави, 1-6,
  • Флотська, 6-21,
  • пров. Флотський, 6-23.

Роботи до 18.30:

  • Симоненка, 1,11а.

Роботи до 19.00:

  • Одеської громади (Авд.-Чорноморського),
  • Жаботинського, 11-57,
  • Георгія Липського (Толбухіна), 62-133,
  • Ю.Геллера, 12-57,
  • пров. Тупиковий, 1-12,
  • Леся Курбаса (Петрашевського), 15-36,
  • Глинки, 1-20, пров. Глінки, 2-16,
  • Пілотна, 1-32,
  • Бригадна, 23-55,
  • Андрія Музички (Гвардійська), 7-21,
  • Анатолія Бачинського (Недєліна), 1-63,
  • Чубаївська, 8-12,
  • Штурвальна, 15-21.

Центральний РЕМ

Роботи до 19.00:

  • Квіткова, 1-13,
  • Кордонна, 25,
  • Косяченка, 38-44,
  • пров. Квітковий, 10.
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