Відключення світла в Одесі: чиї будинки знеструмлять 11 жовтня

У п’ятницю, 11 жовтня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами на міських електромережах багато одеситів залишилися без світла. ДТЕК Одеські електромережі повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.
Північний РЕМ
Роботи до 17.00:
- С.Палія, 109, 111,
- Висоцького, 1-11,
- просп. Князя Володимира Великого (просп. Добровольського), 77-81, 23-я,
- 24-а лінія на ж/м, 1-7,
- Бахмутська (Курська), 123-125,
- Марсельська, 2а,12, вул. 3-я 25, 25а,б,в,
- С.Ядова, 16а,б,в.
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Південний РЕМ
Роботи до 17.00:
- Ак.Корольова, 69-75,
- Абрикосова, 4-105,
- пров. Абрикосовий, 1-43,
- Дубовий Гай, 2-57,
- Лігінська (Макаренка), 1-33,
- Бориса Едуардса (Писарева), 28-40,
- Рівності, 84-195,
- пров. 1й Рівності, 86-92,197,
- Фонтанська дор., 106/к.37,40,
- Озерна, 43,
- пров. Янтарний, 6-8,
- Дачна, 4/2,
- Рибальська, 20,
- Айвазовського (Тімірязєва), 34,
- Кастуся Калиновського (Білоруська), 24,30,
- Проектуєма, 1-2,
- Лядова, 10-15,
- Дружний 2-а лінія, 39-51,
- Дружний 3-я лінія, 16-35,
- Архітектурна, 10-14,
- Баштанна, 2,
- Окружна, 17-42,
- Драгоманова (Достоєвського), 2-25,
- Кавунова, 1-18, Рясна (Обільна), 1-2,
- Планетна, 1-38,
- Академіка Вернадського (Тульська), 1-7,
- Китобійна, 2-19,
- пров.1й,2й Китобійний,
- пров. Історичний (пров. Достоєвського), 1-14,
- Кримська, 1-3,
- пров. Кримський, 1-22,
- пров. Слави, 1-6,
- Флотська, 6-21,
- пров. Флотський, 6-23.
Роботи до 18.30:
- Симоненка, 1,11а.
Роботи до 19.00:
- Одеської громади (Авд.-Чорноморського),
- Жаботинського, 11-57,
- Георгія Липського (Толбухіна), 62-133,
- Ю.Геллера, 12-57,
- пров. Тупиковий, 1-12,
- Леся Курбаса (Петрашевського), 15-36,
- Глинки, 1-20, пров. Глінки, 2-16,
- Пілотна, 1-32,
- Бригадна, 23-55,
- Андрія Музички (Гвардійська), 7-21,
- Анатолія Бачинського (Недєліна), 1-63,
- Чубаївська, 8-12,
- Штурвальна, 15-21.
Центральний РЕМ
Роботи до 19.00:
- Квіткова, 1-13,
- Кордонна, 25,
- Косяченка, 38-44,
- пров. Квітковий, 10.