Отключения света 30 августа: к чему готовиться одесситам

По данным НЭК «Укрэнерго», завтра, в пятницу, 30 августа 2024 года, в Украине и, в частности, в Одессе и области продолжат действовать стабилизационные отключения света. Они будут применяться в течение всех суток.
Как уточняют в пресс-службе регулятора, графики будут действовать следующим образом:
- с 18:00 до 21:00 будут действовать три очереди отключений (не менее 5-6 часов без света);
- с 6:00 до 9:00, с 14:00 до 18:00 и с 21:00 до 24:00 – две очереди (света может не быть 4 часа);
- в другое время суток будет применяться одна очередь отключений (2 часа без света).
В компании ДТЭК «Одесские электросети» уточняют, что в Одессе одновременно отключены будут:
- 00:00-06:00 – одна группа;
- 06:00-09:00 – две группы;
- 09:00-14:00 – одна группа;
- 14:00-18:00 – две группы;
- 18:00-21:00 – три группы;
- 21:00-24:00 – две группы.
При этом в случае изменения ситуации и увеличения (либо уменьшения) дефицита электроэнергии в объемах применения ограничений возможны изменения.
Напомним, сегодня вечером в Одессе отключают:
- 15:00-22:00 – три группы;
- 22:00-24:00 – две группы.
Отключения света в Украине были возобновлены после уже девятой с марта этого года массированной атаки россиян на энергообъекты нашей страны 26 августа, после чего в энергосистеме снова возник существенный дефицит.
Це не добре. Потім дізнаємось про злодіїв….