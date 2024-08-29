Новости Одессы и Одесской области

Отключения света 30 августа: к чему готовиться одесситам

Отключения света 30 августа: к чему готовиться одесситам

По данным НЭК «Укрэнерго», завтра, в пятницу, 30 августа 2024 года, в Украине и, в частности, в Одессе и области продолжат действовать стабилизационные отключения света. Они будут применяться в течение всех суток.

Как уточняют в пресс-службе регулятора, графики будут действовать следующим образом:

  • с 18:00 до 21:00 будут действовать три очереди отключений (не менее 5-6 часов без света);
  • с 6:00 до 9:00, с 14:00 до 18:00 и с 21:00 до 24:00 – две очереди (света может не быть 4 часа);
  • в другое время суток будет применяться одна очередь отключений (2 часа без света).

В компании ДТЭК «Одесские электросети» уточняют, что в Одессе одновременно отключены будут:

  • 00:00-06:00 – одна группа;
  • 06:00-09:00 – две группы;
  • 09:00-14:00 – одна группа;
  • 14:00-18:00 – две группы;
  • 18:00-21:00 – три группы;
  • 21:00-24:00 – две группы.

При этом в случае изменения ситуации и увеличения (либо уменьшения) дефицита электроэнергии в объемах применения ограничений возможны изменения.

Напомним, сегодня вечером в Одессе отключают:

  • 15:00-22:00 – три группы;
  • 22:00-24:00 – две группы.

Отключения света в Украине были возобновлены после уже девятой с марта этого года массированной атаки россиян на энергообъекты нашей страны 26 августа, после чего в энергосистеме снова возник существенный дефицит.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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Йонас
Йонас
30 минут назад

Це не добре. Потім дізнаємось про злодіїв….

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