Отключения света 30 августа: к чему готовиться одесситам

Как уточняют в пресс-службе регулятора, графики будут действовать следующим образом:

с 18:00 до 21:00 будут действовать три очереди отключений (не менее 5-6 часов без света);

с 6:00 до 9:00, с 14:00 до 18:00 и с 21:00 до 24:00 – две очереди (света может не быть 4 часа);

в другое время суток будет применяться одна очередь отключений (2 часа без света).

В компании ДТЭК «Одесские электросети» уточняют, что в Одессе одновременно отключены будут:

00:00-06:00 – одна группа;

06:00-09:00 – две группы;

09:00-14:00 – одна группа;

14:00-18:00 – две группы;

18:00-21:00 – три группы;

21:00-24:00 – две группы.

При этом в случае изменения ситуации и увеличения (либо уменьшения) дефицита электроэнергии в объемах применения ограничений возможны изменения.

Напомним, сегодня вечером в Одессе отключают:

15:00-22:00 – три группы;

22:00-24:00 – две группы.

Отключения света в Украине были возобновлены после уже девятой с марта этого года массированной атаки россиян на энергообъекты нашей страны 26 августа, после чего в энергосистеме снова возник существенный дефицит.