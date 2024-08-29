Новини Одеси та Одеської області

Відключення світла 30 серпня: до чого готуватися одеситам

Відключення світла 30 серпня: до чого готуватися одеситам

За даними НЕК «Укренерго», завтра, у п’ятницю, 30 серпня 2024 року, в Україні та, зокрема, в Одесі та області продовжать діяти стабілізаційні відключення світла. Вони будуть застосовуватися протягом доби.

Як уточнюють у прес-службі регулятора, графіки діятимуть таким чином:

  • з 18:00 до 21:00 діятимуть три черги відключень (не менше 5-6 годин без світла);
  • з 6:00 до 9:00, з 14:00 до 18:00 та з 21:00 до 24:00 – дві черги (світла може не бути 4 години);
  • в інший час доби застосовуватиметься одна черга відключень (2 години без світла).

У компанії ДТЕК «Одеські електромережі» уточнюють, що в Одесі одночасно відключено:

  • 00:00-06:00 – одна група;
  • 06:00-09:00 – дві групи;
  • 09:00-14:00 – одна група;
  • 14:00-18:00 – дві групи;
  • 18:00-21:00 – три групи;
  • 21:00-24:00 – дві групи.

При цьому у разі зміни ситуації та збільшення (або зменшення) дефіциту електроенергії в обсягах застосування обмежень можливі зміни.

Нагадаємо, сьогодні ввечері в Одесі відключають:

  • 15:00-22:00 – три групи;
  • 22:00-24:00 – дві групи.

Відключення світла в Україні було відновлено після вже дев’ятої з березня цього року масованої атаки росіян на енергооб’єкти нашої країни 26 серпня, після чого в енергосистемі знову виник суттєвий дефіцит.

Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk