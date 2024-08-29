Відключення світла 30 серпня: до чого готуватися одеситам

За даними НЕК «Укренерго», завтра, у п’ятницю, 30 серпня 2024 року, в Україні та, зокрема, в Одесі та області продовжать діяти стабілізаційні відключення світла. Вони будуть застосовуватися протягом доби.
Як уточнюють у прес-службі регулятора, графіки діятимуть таким чином:
- з 18:00 до 21:00 діятимуть три черги відключень (не менше 5-6 годин без світла);
- з 6:00 до 9:00, з 14:00 до 18:00 та з 21:00 до 24:00 – дві черги (світла може не бути 4 години);
- в інший час доби застосовуватиметься одна черга відключень (2 години без світла).
У компанії ДТЕК «Одеські електромережі» уточнюють, що в Одесі одночасно відключено:
- 00:00-06:00 – одна група;
- 06:00-09:00 – дві групи;
- 09:00-14:00 – одна група;
- 14:00-18:00 – дві групи;
- 18:00-21:00 – три групи;
- 21:00-24:00 – дві групи.
При цьому у разі зміни ситуації та збільшення (або зменшення) дефіциту електроенергії в обсягах застосування обмежень можливі зміни.
Нагадаємо, сьогодні ввечері в Одесі відключають:
- 15:00-22:00 – три групи;
- 22:00-24:00 – дві групи.
Відключення світла в Україні було відновлено після вже дев’ятої з березня цього року масованої атаки росіян на енергооб’єкти нашої країни 26 серпня, після чого в енергосистемі знову виник суттєвий дефіцит.