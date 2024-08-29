Відключення світла 30 серпня: до чого готуватися одеситам

Як уточнюють у прес-службі регулятора, графіки діятимуть таким чином:

з 18:00 до 21:00 діятимуть три черги відключень (не менше 5-6 годин без світла);

з 6:00 до 9:00, з 14:00 до 18:00 та з 21:00 до 24:00 – дві черги (світла може не бути 4 години);

в інший час доби застосовуватиметься одна черга відключень (2 години без світла).

У компанії ДТЕК «Одеські електромережі» уточнюють, що в Одесі одночасно відключено:

00:00-06:00 – одна група;

06:00-09:00 – дві групи;

09:00-14:00 – одна група;

14:00-18:00 – дві групи;

18:00-21:00 – три групи;

21:00-24:00 – дві групи.

При цьому у разі зміни ситуації та збільшення (або зменшення) дефіциту електроенергії в обсягах застосування обмежень можливі зміни.

Нагадаємо, сьогодні ввечері в Одесі відключають:

15:00-22:00 – три групи;

22:00-24:00 – дві групи.

Відключення світла в Україні було відновлено після вже дев’ятої з березня цього року масованої атаки росіян на енергооб’єкти нашої країни 26 серпня, після чого в енергосистемі знову виник суттєвий дефіцит.