Відключення електрики 18 жовтня: у кого в Одесі не буде світла (адреси)

У п’ятницю, 18 жовтня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» продовжить планові ремонтні роботи на електромережах. У зв’язку з чим, частина вулиць Одеси залишиться без світла до вечора.
Центральний РЕМ
Роботи до 19:00:
- Бажана, 1-20,
- Богуна, 6а, 12/2, 21,
- Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63,
- Малішевського (Гастелло), 9-55,
- Гранатна, 1-25,
- Квіткова, Квітнева,
- Клименко, 25,33в,
Ближні Млини (Кондренка),
- Кордонна, 3а-74,
- Косяченко Олексія,
- Олексія Вадатурського (Малиновського),
- Івана Фунтового (Маршала Бабаджаняна),
- Композитора Лятошинського (Перепечка),
- Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а-27а,
- Йозефа Прибіка (Мінська), 7-49,
- Платанова,
- Балтиморська (Посмітного), 3-13,
- Радісна, 114, 116,
- Святослава Ріхтера,
- Сільська, 7-44,
- Ганни Михайленко (Спартаківська), 6-63,
- Текстильників, 1-14а,
- Т. Тесс, 1-19г, 34а, 43б, 60а,
- Тіниста, Туристська, 1-19,
- Ференца Ліста (Єліна), 4а,
- дорога Овідіопольська, 3/1,
- пров. 1-й, 2-й Бузковий,
- пров. Бузьковий, 2/корп.2,
- пров. Гранатний,
- пров. Квітковий, 10,
- пров. Килимовий, 5-9,
- пров. Кордонний, 1-35,
- пров. Короткий, 2-4,
- Ольги Благовидової (Кострова), 7, 30,30/2,34,37а,
- пров. Малиновський, 7,
- пров. Мостовий, 1, 2, 2/корп.1, 2б, 4,
- пров. Парашутний, 1,1б,
- пров. Костянтина Пігрова (пров. Спартаківський), 25,
- пров. Туристський, 2-12б,
- проїзд Бузьковий, 1-6,
- просп. Шевченка, 23-27б.
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Південний РЕМ
Роботи до 16:00:
- Абрикосова, 4-105,
- Ахматової, 1-20
Роботи до 18:00:
- Давида Бурлюка (Гаршина), 8-30,
- пров. Соні Делоне (пров. Гаршина), 3-14, 22а,
- Дачна, пров. Дачний, 5/корп.1, 11,
- пров. 1-й Дачний, 1-5а,
- пров. 2-й Дачний, 1-9а,
- Дубовий Гай, 2-57,
- Сім’ї Глодан (Ільфа та Петрова), 2, 4, 4/1,
- Кришталева, 1,
- Левітана, 119, 119а, 121,
- Львівська, 7а-48т,
- пров. Львівський, 2, 2/корп.1,
- Лігінська (Макаренка), 1-22б,
- Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в,
- Рибальська, 20,
- Рівності,
- пров. 1-й Рівності, 90, 86,197,
- Сумська, 3,
- Айвазовського (Тімірязєва), 34,
- Ялинкова,
- дорога Фонтанська, 106/37, 40,
- пров. Абрикосовий, 1-29, 43,
- пров. Літній, 5,
- пров. Рівний, 1-11б, 92,
- пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3,
- просп. Небесної сотні, 75,
- Симоненка, 1,11а.
Північний РЕМ
Роботи до 19.00:
- 9-а, 10-а, 11-а, 12-а, 13-а,14-а, 15-а, 19-а, 22-а, 23-я, 24-а, 32-а, 39-а, 40-а лінії на ЖМ,
- Академіка Заболотного, 60-66,
- Балтська дорога,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й,
- Балтський, Бахмутська (Курська),
- Блажка Віталія (Махачкалинська), 17, 18,
- Висоцького, 1-11а,
- просп. Володимира Великого (просп. Добровольського),
- Вікандера і Ларсена (Восьмого березня),
- Героїв оборони Одеси, 22-64,
- Жевахова,
- Жевахова гора, 22, 30, 81,
- Жоліо Кюрі,
- Капітана Кузнєцова, 69-108,
- Каришковського, 2-60,
- Керченська, 103-131,
- пров. 2-й Керченський,
- Лесі Українки, 45-80,
- Локомотивна,
- Марсельська,
- Міцкевича, 9,
- Перемоги,
- Рельєфна, 1-27,
- Ринкова, 7,
- Семена Палія,
- Соляна,
- Степова, 1-14,
- Центральна, 3-36,
- пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й,
- Чорноморський, 1-13,
- Орловська,
- пров. Професора Беркевича (пров. 1-й Орловський),
- 2-6, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 7-а, 9-а Пересипська,
- пров. Савранський (Більшовицький), 3-10.