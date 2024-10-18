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Відключення електрики 18 жовтня: у кого в Одесі не буде світла (адреси)

Відключення електрики 18 жовтня: у кого в Одесі не буде світла (адреси)

У п’ятницю, 18 жовтня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» продовжить планові ремонтні роботи на електромережах. У зв’язку з чим, частина вулиць Одеси залишиться без світла до вечора.

Центральний РЕМ

Роботи до 19:00:

  • Бажана, 1-20,
  • Богуна, 6а, 12/2, 21,
  • Композитора Вербицького (О. Вронського), 1-63,
  • Малішевського (Гастелло), 9-55,
  • Гранатна, 1-25,
  • Квіткова, Квітнева,
  • Клименко, 25,33в,
    Ближні Млини (Кондренка),
  • Кордонна, 3а-74,
  • Косяченко Олексія,
  • Олексія Вадатурського (Малиновського),
  • Івана Фунтового (Маршала Бабаджаняна),
  • Композитора Лятошинського (Перепечка),
  • Миколи Лисенка (Корнюшина), 1а-27а,
  • Йозефа Прибіка (Мінська), 7-49,
  • Платанова,
  • Балтиморська (Посмітного), 3-13,
  • Радісна, 114, 116,
  • Святослава Ріхтера,
  • Сільська, 7-44,
  • Ганни Михайленко (Спартаківська), 6-63,
  • Текстильників, 1-14а,
  • Т. Тесс, 1-19г, 34а, 43б, 60а,
  • Тіниста, Туристська, 1-19,
  • Ференца Ліста (Єліна), 4а,
  • дорога Овідіопольська, 3/1,
  • пров. 1-й, 2-й Бузковий,
  • пров. Бузьковий, 2/корп.2,
  • пров. Гранатний,
  • пров. Квітковий, 10,
  • пров. Килимовий, 5-9,
  • пров. Кордонний, 1-35,
  • пров. Короткий, 2-4,
  • Ольги Благовидової (Кострова), 7, 30,30/2,34,37а,
  • пров. Малиновський, 7,
  • пров. Мостовий, 1, 2, 2/корп.1, 2б, 4,
  • пров. Парашутний, 1,1б,
  • пров. Костянтина Пігрова (пров. Спартаківський), 25,
  • пров. Туристський, 2-12б,
  • проїзд Бузьковий, 1-6,
  • просп. Шевченка, 23-27б.

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Південний РЕМ

Роботи до 16:00:

  • Абрикосова, 4-105,
  • Ахматової, 1-20

Роботи до 18:00:

  • Давида  Бурлюка (Гаршина), 8-30,
  • пров. Соні Делоне (пров. Гаршина), 3-14, 22а,
  • Дачна,  пров. Дачний, 5/корп.1, 11,
  • пров. 1-й Дачний, 1-5а,
  • пров. 2-й Дачний, 1-9а,
  • Дубовий Гай, 2-57,
  • Сім’ї Глодан (Ільфа та Петрова), 2, 4, 4/1,
  • Кришталева, 1,
  • Левітана, 119, 119а, 121,
  • Львівська, 7а-48т,
  • пров. Львівський, 2, 2/корп.1,
  • Лігінська (Макаренка), 1-22б,
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28-40в,
  • Рибальська, 20,
  • Рівності,
  • пров. 1-й Рівності, 90, 86,197,
  • Сумська, 3,
  • Айвазовського (Тімірязєва), 34,
  • Ялинкова,
  • дорога Фонтанська, 106/37, 40,
  • пров. Абрикосовий, 1-29, 43,
  • пров. Літній, 5,
  • пров. Рівний, 1-11б, 92,
  • пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3,
  • просп. Небесної сотні, 75,
  • Симоненка, 1,11а.

Північний РЕМ

Роботи до 19.00:

  • 9-а, 10-а, 11-а, 12-а, 13-а,14-а, 15-а, 19-а, 22-а, 23-я, 24-а, 32-а, 39-а, 40-а лінії на ЖМ,
  • Академіка Заболотного, 60-66,
  • Балтська дорога,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й,
  • Балтський, Бахмутська (Курська),
  • Блажка Віталія (Махачкалинська), 17, 18,
  • Висоцького, 1-11а,
  • просп. Володимира Великого (просп. Добровольського),
  • Вікандера і Ларсена (Восьмого березня),
  • Героїв оборони Одеси, 22-64,
  • Жевахова,
  • Жевахова гора, 22, 30, 81,
  • Жоліо Кюрі,
  • Капітана Кузнєцова, 69-108,
  • Каришковського, 2-60,
  • Керченська, 103-131,
  • пров. 2-й Керченський,
  • Лесі Українки, 45-80,
  • Локомотивна,
  • Марсельська,
  • Міцкевича, 9,
  • Перемоги,
  • Рельєфна, 1-27,
  • Ринкова, 7,
  • Семена Палія,
  • Соляна,
  • Степова, 1-14,
  • Центральна, 3-36,
  • пров. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й,
  • Чорноморський, 1-13,
  • Орловська,
  • пров. Професора Беркевича (пров. 1-й Орловський),
  • 2-6, 2-а, 3-я, 4-а, 5-а, 7-а, 9-а Пересипська,
  • пров. Савранський (Більшовицький), 3-10.
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