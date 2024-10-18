Відключення електрики 18 жовтня: у кого в Одесі не буде світла (адреси)

Генератори: види пристроїв та найкраще рішення для квартири Військові дії на території нашої країни призвели до проблем з електрикою, що почало створювати масу неприємностей як для підприємців, так і для звичайних сімей. З цієї ж причини наявність генератора сьогодні перейшла в ряди базових потреб, тому що агрегат рятує за часів частих відключень і робить життя без світла більш терпимим. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Багато одеситів проведуть понеділок без світла: адреси відключень У понеділок, 14 жовтня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами на міських електромережах багато одеситів залишилися без світла. ДТЕК Одеські електромережі повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ