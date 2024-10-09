Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе: кому не повезло 9 октября (адреса)

Отключение света в Одессе: кому не повезло 9 октября (адреса)

В среду, 9 октября 2024 года, в связи с плановыми работами на городских электросетях некоторые одесситы остались без света. ДТЭК Одесские электросети сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.

Северный РЭС

Работы до 19.00:

  • с 9-й по 55-ю Линии на жилом массиве,
  • Адама Мицкевича, 1-35,
  • Вишневая, 1-43а,
  • Демьянова, 1-13а,
    Днепровская, 1-39, 2-40,
  • Донецкая, 1,1а,2,3,4,
  • Жолио Кюри, 1-25, 2-26,
  • Ивана Луценко, 38, 47/1, 56,
  • Капитана Кузнецова, 71-102,
  • Керченская,
  • Конноармейская,
  • Бахмутская (Курская),
  • Леси Украинки, 86а,
  • Котлеевская (Ломоносова) 13, 13а, 15, 16, 18,
  • Луцкая,
  • Мелитопольская,
  • Победы,
  • Песочная,
  • Ракетная, 1-18,
  • Рельефная, 1-27,
  • Пространственная,
  • Мариупольская (Ростовская), 1 — 19,
  • Серогодского,
  • Симферопольская, 1-24,
  • Соляная, Степная, 1 — 14,
  • Центральная,
  • Шептицкого,
  • Яблочная, 1, 1а, 1б, 2, 3, 4,
  • пер. 2-й Керченский, 1-15,
  • переулок. Вишневый, 2а-14а,
  • переулок Песочный, 1 — 4,
  • просп. Князя Владимира Великого (просп. Добровольского), 4-59.

Южный РЭС

Работы до 17.00:

  • Абрикосовая,4-16,45-105а, (Белорусская),24, 30,
  • ГероевКрут, 39/корп.2,39/корп.3, 35, 37, 39, 45, 47,
  • Дачная, 4/2,
  • Дубовая Роща,
  • Люстдорфская дорога, 158/3,158/4, 159,
  • Лининская (Макаренко),
  • Озерная, 43,
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28, — 40 (парные),
  • Проектируемая, 1/2/1, 1/корп.15,
  • Рыбальская, 20,
  • Равенства, 84, 88, 91, 98, 100, 102, 104, 195,
  • Симоненко, 1,11а,
  • Айвазовского (Тимирязева), 34,
  • дорога Фонтанская, 106/37, 106/40,
  • Дружный, 2-а, 39, 42, 44а, 48, 51,
  • 3-я Линия, 16, 18в, 30, 35,
  • пер. 1-й Равенства, 86, 90, 92, 197,
  • пер. Абрикосовый, 1-43,
  • пер. Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3.

Центральный РЭС

Работы до 19.00:

  • Большая Арнаутская, 50, 52, 59, 61, 63,
  • Европейская, (Екатерининская), 72 — 93,
  • Колонтаевская 23-39,
  • Малая Арнаутская, 58, 73,
  • Пантелеймоновская, 76,
  • Ризовская, 25 — 38,
  • Ришельевская, 66, 68
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