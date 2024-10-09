Отключение света в Одессе: кому не повезло 9 октября (адреса)

В среду, 9 октября 2024 года, в связи с плановыми работами на городских электросетях некоторые одесситы остались без света. ДТЭК Одесские электросети сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.
Северный РЭС
Работы до 19.00:
- с 9-й по 55-ю Линии на жилом массиве,
- Адама Мицкевича, 1-35,
- Вишневая, 1-43а,
- Демьянова, 1-13а,
Днепровская, 1-39, 2-40,
- Донецкая, 1,1а,2,3,4,
- Жолио Кюри, 1-25, 2-26,
- Ивана Луценко, 38, 47/1, 56,
- Капитана Кузнецова, 71-102,
- Керченская,
- Конноармейская,
- Бахмутская (Курская),
- Леси Украинки, 86а,
- Котлеевская (Ломоносова) 13, 13а, 15, 16, 18,
- Луцкая,
- Мелитопольская,
- Победы,
- Песочная,
- Ракетная, 1-18,
- Рельефная, 1-27,
- Пространственная,
- Мариупольская (Ростовская), 1 — 19,
- Серогодского,
- Симферопольская, 1-24,
- Соляная, Степная, 1 — 14,
- Центральная,
- Шептицкого,
- Яблочная, 1, 1а, 1б, 2, 3, 4,
- пер. 2-й Керченский, 1-15,
- переулок. Вишневый, 2а-14а,
- переулок Песочный, 1 — 4,
- просп. Князя Владимира Великого (просп. Добровольского), 4-59.
Южный РЭС
Работы до 17.00:
- Абрикосовая,4-16,45-105а, (Белорусская),24, 30,
- ГероевКрут, 39/корп.2,39/корп.3, 35, 37, 39, 45, 47,
- Дачная, 4/2,
- Дубовая Роща,
- Люстдорфская дорога, 158/3,158/4, 159,
- Лининская (Макаренко),
- Озерная, 43,
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28, — 40 (парные),
- Проектируемая, 1/2/1, 1/корп.15,
- Рыбальская, 20,
- Равенства, 84, 88, 91, 98, 100, 102, 104, 195,
- Симоненко, 1,11а,
- Айвазовского (Тимирязева), 34,
- дорога Фонтанская, 106/37, 106/40,
- Дружный, 2-а, 39, 42, 44а, 48, 51,
- 3-я Линия, 16, 18в, 30, 35,
- пер. 1-й Равенства, 86, 90, 92, 197,
- пер. Абрикосовый, 1-43,
- пер. Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3.
Центральный РЭС
Работы до 19.00:
- Большая Арнаутская, 50, 52, 59, 61, 63,
- Европейская, (Екатерининская), 72 — 93,
- Колонтаевская 23-39,
- Малая Арнаутская, 58, 73,
- Пантелеймоновская, 76,
- Ризовская, 25 — 38,
- Ришельевская, 66, 68