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Вимкнення світла в Одесі: кому не пощастило 9 жовтня (адреси)

Вимкнення світла в Одесі: кому не пощастило 9 жовтня (адреси)

У середу, 9 жовтня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами на міських електромережах деякі одесити залишилися без світла. ДТЕК Одеські електромережі повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.

Північний РЕМ

Роботи до 19.00:

  • з 9-ої по 55-у Лінії на житловому масиві,
  • Адама Міцкевича, 1-35,
  • Вишнева, 1-43а,
  • Дем’янова, 1-13а,
    Дніпровська,1-39, 2-40,
  • Донецька, 1,1а,2,3,4,
  • Жоліо Кюрі, 1-25, 2-26,
  • Івана Луценка, 38, 47/1, 56,
  • Капітана Кузнєцова, 71-102,
  • Керченська,
  • Кінноармійська,
  • Бахмутська (Курська) ,
  • Лесі Українки, 86а,
  • Котлєєвська (Ломоносова) 13, 13а, 15, 16, 18,
  • Луцька, Мелітопольська,
  • Перемоги,
  • Пісочна, Ракетна, 1-18,
  • Рельєфна,1-27,
  • Просторова,
  • Маріупольська (Ростовська), 1 – 19,
  • Серогодського,
  • Сімферопольська, 1-24,
  • Соляна,
  • Степова, 1 – 14,
  • Центральна,
  • Шептицького,
  • Яблучна, 1, 1а,1б, 2, 3, 4,
  • пров. 2-й Керченський, 1-15,
  • пров. Вишневий, 2а-14а,
  • пров. Пісочний, 1 – 4,
  • просп. Князя Володимира Великого (просп. Добровольського), 4- 59.

Південний РЕМ

Роботи до 17.00:

  • Абрикосова,4-16,45-105а, (Білоруська),24, 30,
  • ГероївКрут, 39/корп.2,39/корп.3, 35, 37, 39, 45, 47,
  • Дачна, 4/2,
  • Дубовий Гай,
  • Люстдорфська дорога, 158/3,158/4, 159,
  • Лінінська (Макаренка),
  • Озерна, 43,
  • Бориса Едуардса (Писарева), 28, – 40 (парні),
  • Проектуєма, 1/2/1, 1/корп.15,
  • Рибальська, 20,
  • Рівності, 84, 88, 91, 98, 100, 102, 104, 195,
  • Симоненка, 1,11а,
  • Айвазовського (Тімірязєва), 34,
  • дорога Фонтанська, 106/37, 106/40,
  • Дружний, 2-а, 39, 42, 44а, 48, 51,
  • 3-я Лінія, 16, 18в, 30, 35,
  • пров. 1-й Рівності, 86, 90, 92, 197,
  • пров. Абрикосовий, 1-43,
  • пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3.

Центральний РЕМ

Роботи до 19.00:

  • Велика Арнаутська, 50, 52, 59, 61, 63,
  • Європейська , (Катерининська), 72 – 93,
  • Колонтаївська 23-39 ,
  • Мала Арнаутська, 58, 73,
  • Пантелеймонівська,76,
  • Різовська, 25 – 38,
  • Рішельєвська, 66, 68
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