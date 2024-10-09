Вимкнення світла в Одесі: кому не пощастило 9 жовтня (адреси)

У середу, 9 жовтня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами на міських електромережах деякі одесити залишилися без світла. ДТЕК Одеські електромережі повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.
Північний РЕМ
Роботи до 19.00:
- з 9-ої по 55-у Лінії на житловому масиві,
- Адама Міцкевича, 1-35,
- Вишнева, 1-43а,
- Дем’янова, 1-13а,
Дніпровська,1-39, 2-40,
- Донецька, 1,1а,2,3,4,
- Жоліо Кюрі, 1-25, 2-26,
- Івана Луценка, 38, 47/1, 56,
- Капітана Кузнєцова, 71-102,
- Керченська,
- Кінноармійська,
- Бахмутська (Курська) ,
- Лесі Українки, 86а,
- Котлєєвська (Ломоносова) 13, 13а, 15, 16, 18,
- Луцька, Мелітопольська,
- Перемоги,
- Пісочна, Ракетна, 1-18,
- Рельєфна,1-27,
- Просторова,
- Маріупольська (Ростовська), 1 – 19,
- Серогодського,
- Сімферопольська, 1-24,
- Соляна,
- Степова, 1 – 14,
- Центральна,
- Шептицького,
- Яблучна, 1, 1а,1б, 2, 3, 4,
- пров. 2-й Керченський, 1-15,
- пров. Вишневий, 2а-14а,
- пров. Пісочний, 1 – 4,
- просп. Князя Володимира Великого (просп. Добровольського), 4- 59.
Південний РЕМ
Роботи до 17.00:
- Абрикосова,4-16,45-105а, (Білоруська),24, 30,
- ГероївКрут, 39/корп.2,39/корп.3, 35, 37, 39, 45, 47,
- Дачна, 4/2,
- Дубовий Гай,
- Люстдорфська дорога, 158/3,158/4, 159,
- Лінінська (Макаренка),
- Озерна, 43,
- Бориса Едуардса (Писарева), 28, – 40 (парні),
- Проектуєма, 1/2/1, 1/корп.15,
- Рибальська, 20,
- Рівності, 84, 88, 91, 98, 100, 102, 104, 195,
- Симоненка, 1,11а,
- Айвазовського (Тімірязєва), 34,
- дорога Фонтанська, 106/37, 106/40,
- Дружний, 2-а, 39, 42, 44а, 48, 51,
- 3-я Лінія, 16, 18в, 30, 35,
- пров. 1-й Рівності, 86, 90, 92, 197,
- пров. Абрикосовий, 1-43,
- пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3.
Центральний РЕМ
Роботи до 19.00:
- Велика Арнаутська, 50, 52, 59, 61, 63,
- Європейська , (Катерининська), 72 – 93,
- Колонтаївська 23-39 ,
- Мала Арнаутська, 58, 73,
- Пантелеймонівська,76,
- Різовська, 25 – 38,
- Рішельєвська, 66, 68