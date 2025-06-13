Отключения света

Южный РЭС

Работы до 20:00:

  • Ак. Филатова, 23А, 25, 27. 

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Северный РЭС

Работы до 17:00-20:00:

  • Метизная, 1-24а,
  • Ковровая, 1-14, 109-109а;
  • 2-я линия на ж/массиве, 12;
  • Гобеленова, 1-20,
  • Фаховая, 1-18,
  • Бондарная, 1-23,
  • 1-а Садовая, 1-39,
  • 2-а Пересыпская, 3-34,
  • 2-а Садовая, 1-42,
  • 3-я Пересыпская, 5-27,
  • 3-я Садовая, 1-49,
  • 4-а Пересыпская, 1-28,
  • 4-а Садовая, 1-38,
  • 5-а Пересыпская, 2-53,
  • 5-а Садовая, 1-14,
  • 6-а Пересыпская, 1-20,
  • 6-а Садовая, 1-71,
  • 7-а Пересыпская, 6-50а,
  • 8-я Пересыпская, 1-16,
  • 9-я Пересыпская, 3-14а,
  • Аграрная, 1-21,
  • Балтская дорога, 25-82,
  • Вячеслава Кириллова, 1-42,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Викандера и Ларсена, 1-103,
  • Глаубермана, 1/ГАР-17, 164,
  • Главная, 2-33,
  • Горбистая, 1-15,
  • Звонкая, 1-32,
  • Долинская, 13-33/корп. 4,
  • Донецкая, 1/1-25,
  • Жевахова гора, 3/а-94,
  • Закарпатская, 1-72, 209,
  • Кавказская, 1-41,
  • Капитана Кузнецова, 3-14,
  • Карьерная, 1-25,
  • Карышковского, 2-60,
  • Керченская, 27-62б,
  • Кишиневская, 2-24,
  • КошицаАлександра, 1-69,
  • Локомотивная, 1-27,
  • Февральская, 1-59,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Мариупольская, 20-68Б,
  • Марсельская, 4а, 26-30,
  • Наклонная, 17/1,
  • Палия Семена, 84/2,
  • Посевная, 1-56,
  • Наклонная, 1-59б, 174;
  • Прокатная, 1-12а,
  • Рыночная, 7,
  • Флотская, 2-29а,
  • Чайкова, 1-71,
  • Шептицкого, 1,3,5;
  • Штилевая, 2-118,/а_с;
  • дорога Николаевская, 65;
  • дорога Южная, 1-73,
  • пл. Волова, 2-29а,
  • пер. Технарский,
  • пер. Арочный,
  • пер. Паркетный,
  • пер. Пробковый,
  • пер. Кодымский,
  • пер. Анкерный,
  • пер. Бейтельсбахера,
  • пер. Мебельный,
  • пер. Волтона,
  • пер. 10-й Черноморский, 1-20,
  • пер. 13-й Черноморский, 1-44,
  • пер. 1-й Балтский, 1-11,
  • пер. 1-й Дунаевский, 1-6,
  • пер. 1-й Керченский, 3-11,
  • пер. 1-й Февральский, 1-7,
  • пер. 1-й Флотский, 5-7а,
  • пер. 1-й Черноморский, 5-44а,
  • пер. 2-й Балтский, 1-32,
  • переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,
  • переулок 2-й Февральский, 1-7а,
  • переулок 2-й Флотский, 3-8,
  • переулок 2-й Черноморский, 1-34,
  • переулок 3-й Балтский, 1-39,
  • переулок 3-й Дунаевского, 1-16,
  • пер. 3-й Керченский, 3,4,6;
  • пер. 3-й Флотский, 1-9,
  • пер. 3-й Черноморский, 1-34,
  • пер. 4-й Балтский, 2-14,
  • пер. 4-й Флотский, 1,
  • пер. 4-й Черноморский, 1-43,
  • пер. 5-й Балтский, 7-25,
  • пер. 5-й Черноморский, 1-19/10,
  • пер. 6-й Балтский, 1-47,
  • пер. 6-й Черноморский, 1-10,
  • пер. 7-й Балтский, 1-14,
  • пер. 7-й Черноморский, 1-8,
  • пер. 8-й Балтский, 1-11,
  • пер. 8-й Черноморский, 1-54,
  • пер. 9-й Черноморский, 6-18,
  • переулок. Андрийца Олега, 1-7,
  • переулок. Асеева, 1-57а,
  • переулок. Баркасный, 1-4,
  • переулок. Дихтиевского Виктора, 1-22,
  • переулок. Кавказский, 1-8,
  • переулок. Квантовый, 1-27,
  • переулок. Киселева Игоря, 1-33,
  • переулок. Кифоренко Бориса, 2-35,
  • переулок. Навигационный, 7а-19,
  • переулок. Неплия, 1-12,
  • переулок. Одесский, 3-7,
  • переулок. Пресича Александра, 5-26,
  • переулок Савранский, 3-10,
  • переулок. Стороженко Олега, 2-10,
  • переулок. Терещенко Владимира, 7, 13А;
  • переулок Украинки Леси, 10, 11А, 12,20;
  • просп. Князя Владимира Великого, 52, Скаржинского, 1-11. 

Центральный РЭС

Работы до 18:00-19:00:

  • Балковская, 35-42,
  • Университетская, 1-21,
  • Конная, 2/4-14,
  • Маловского, 4,
  • Пастера, 17-50;
  • Скидановская, 6,17,23,23а;
  • Торговая, 20,
  • пер. Крыжановского Даниила, 8А,
  • пер. Осыки Леонида, 6, 8;
  • спуск Ковалевского, 1, 1/в/2, 1в, 8, 10;
  • спуск Матросский, 13,15,
  • спуск Скидановский, 7,7а. 

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