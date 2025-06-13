Южный РЭС
Работы до 20:00:
- Ак. Филатова, 23А, 25, 27.
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Северный РЭС
Работы до 17:00-20:00:
- Метизная, 1-24а,
- Ковровая, 1-14, 109-109а;
- 2-я линия на ж/массиве, 12;
- Гобеленова, 1-20,
- Фаховая, 1-18,
- Бондарная, 1-23,
- 1-а Садовая, 1-39,
- 2-а Пересыпская, 3-34,
- 2-а Садовая, 1-42,
- 3-я Пересыпская, 5-27,
- 3-я Садовая, 1-49,
- 4-а Пересыпская, 1-28,
- 4-а Садовая, 1-38,
- 5-а Пересыпская, 2-53,
- 5-а Садовая, 1-14,
- 6-а Пересыпская, 1-20,
- 6-а Садовая, 1-71,
- 7-а Пересыпская, 6-50а,
- 8-я Пересыпская, 1-16,
- 9-я Пересыпская, 3-14а,
- Аграрная, 1-21,
- Балтская дорога, 25-82,
- Вячеслава Кириллова, 1-42,
- Большая Садовая, 1-52,
- Викандера и Ларсена, 1-103,
- Глаубермана, 1/ГАР-17, 164,
- Главная, 2-33,
- Горбистая, 1-15,
- Звонкая, 1-32,
- Долинская, 13-33/корп. 4,
- Донецкая, 1/1-25,
- Жевахова гора, 3/а-94,
- Закарпатская, 1-72, 209,
- Кавказская, 1-41,
- Капитана Кузнецова, 3-14,
- Карьерная, 1-25,
- Карышковского, 2-60,
- Керченская, 27-62б,
- Кишиневская, 2-24,
- КошицаАлександра, 1-69,
- Локомотивная, 1-27,
- Февральская, 1-59,
- Малая Садовая, 1-22,
- Мариупольская, 20-68Б,
- Марсельская, 4а, 26-30,
- Наклонная, 17/1,
- Палия Семена, 84/2,
- Посевная, 1-56,
- Наклонная, 1-59б, 174;
- Прокатная, 1-12а,
- Рыночная, 7,
- Флотская, 2-29а,
- Чайкова, 1-71,
- Шептицкого, 1,3,5;
- Штилевая, 2-118,/а_с;
- дорога Николаевская, 65;
- дорога Южная, 1-73,
- пл. Волова, 2-29а,
- пер. Технарский,
- пер. Арочный,
- пер. Паркетный,
- пер. Пробковый,
- пер. Кодымский,
- пер. Анкерный,
- пер. Бейтельсбахера,
- пер. Мебельный,
- пер. Волтона,
- пер. 10-й Черноморский, 1-20,
- пер. 13-й Черноморский, 1-44,
- пер. 1-й Балтский, 1-11,
- пер. 1-й Дунаевский, 1-6,
- пер. 1-й Керченский, 3-11,
- пер. 1-й Февральский, 1-7,
- пер. 1-й Флотский, 5-7а,
- пер. 1-й Черноморский, 5-44а,
- пер. 2-й Балтский, 1-32,
- переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,
- переулок 2-й Февральский, 1-7а,
- переулок 2-й Флотский, 3-8,
- переулок 2-й Черноморский, 1-34,
- переулок 3-й Балтский, 1-39,
- переулок 3-й Дунаевского, 1-16,
- пер. 3-й Керченский, 3,4,6;
- пер. 3-й Флотский, 1-9,
- пер. 3-й Черноморский, 1-34,
- пер. 4-й Балтский, 2-14,
- пер. 4-й Флотский, 1,
- пер. 4-й Черноморский, 1-43,
- пер. 5-й Балтский, 7-25,
- пер. 5-й Черноморский, 1-19/10,
- пер. 6-й Балтский, 1-47,
- пер. 6-й Черноморский, 1-10,
- пер. 7-й Балтский, 1-14,
- пер. 7-й Черноморский, 1-8,
- пер. 8-й Балтский, 1-11,
- пер. 8-й Черноморский, 1-54,
- пер. 9-й Черноморский, 6-18,
- переулок. Андрийца Олега, 1-7,
- переулок. Асеева, 1-57а,
- переулок. Баркасный, 1-4,
- переулок. Дихтиевского Виктора, 1-22,
- переулок. Кавказский, 1-8,
- переулок. Квантовый, 1-27,
- переулок. Киселева Игоря, 1-33,
- переулок. Кифоренко Бориса, 2-35,
- переулок. Навигационный, 7а-19,
- переулок. Неплия, 1-12,
- переулок. Одесский, 3-7,
- переулок. Пресича Александра, 5-26,
- переулок Савранский, 3-10,
- переулок. Стороженко Олега, 2-10,
- переулок. Терещенко Владимира, 7, 13А;
- переулок Украинки Леси, 10, 11А, 12,20;
- просп. Князя Владимира Великого, 52, Скаржинского, 1-11.
Центральный РЭС
Работы до 18:00-19:00:
- Балковская, 35-42,
- Университетская, 1-21,
- Конная, 2/4-14,
- Маловского, 4,
- Пастера, 17-50;
- Скидановская, 6,17,23,23а;
- Торговая, 20,
- пер. Крыжановского Даниила, 8А,
- пер. Осыки Леонида, 6, 8;
- спуск Ковалевского, 1, 1/в/2, 1в, 8, 10;
- спуск Матросский, 13,15,
- спуск Скидановский, 7,7а.