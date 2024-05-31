Отключение света в Одессе: где не будет электричества в пятницу, 31 мая

В пятницу, 31 мая 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков некоторые одесситы остались без света. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса отключений и продолжительность ремонтных работ.
Южный РЭС
Работы до 17:00:
- Ильфа и Петрова, 21, 23,
- просп. Академика Глушко, 19-25,
- Долгая, 93-123,
- Костанди, 68-129,
- Люстдорфская дорога, 129-179а/корп.1,
- Михаила Жука (Новгородская), 1-53а,
- Сумская, 65а,
- Айвазовского (Тимирязева), 3а, 53-102,
- Волокидина переулок (пер. Шолохова), 1-12,
- Теофила Фраермана переулок (пер. 2-й Новгородский), 1-14,
- Дворникова переулок (пер. Новгородский), 2,3,3/корп.2,4,12,
- Львовская, 29в-78а,
- Левитана, 59,61,
- Научная (Шишкина), 51, 51а, 63, 63а,
- переулок 3-й Тимирязева, 1-14,
- переулок 4-й Тимирязева, 3-10,
- переулок 5-й Тимирязева, 1-10,
- переулок 2-й Юннатов, 1-8,
- переулок 3-й Юннатов, 1-6,
- переулок Трудовой, 1-8.
Центральный РЭС
Работы до 17:00:
- Ланжероновская, 19,
- Дерибасовская, 18,
- Европейская (Екатерининская), 14.
Работы до 19:00:
- Кармена Романа, 9-11а,
- просп. Гагарина, 7,11,13,
- просп. Шевченко, 9-13.
Северный РЭС
Работы до 19:00
- Балтская дорога, 28,
- Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42-103,
- Савранский переулок (переулок Большевицкий), 3-10,
- Карышковского, 2-60,
- переулок 6-й Балтский, 1-47,
- Жевахова гора, 17-81,
- Рыночная, 7,
- пер. 8-й Балтский, 1-11,
- 2-а Пересыпская, 32, 34,
- 3-я Пересыпская, 19-27,
- 7-я Пересыпская, 8-50а,
- 1-й Черноморский, 1-44а,
- пер. 2-й Балтский, 1-32,
- пер. 3-й Балтский, 1-39,
- пер. 4-й Балтский, 2-14,
- пер. 5-й Балтский, 7-25,
- пер. 7-й Балтский, 1-14,
- пер. 8-й Балтский, 5,
- Локомотивная, 1-27,
- пер. 10-й Черноморский, 1-20,
- пер. 13-й Черноморский, 1-44,
- пер. 7-й Черноморский, 1-8,
- пер. 8-й Черноморский, 1-54,
- Жевахова, 3а — 13,
- пер. 3-й Черноморский, 1-34,
- пер. 4-й Черноморский, 1-43,
- пер. 5-й Черноморский, 1-19,
- пер. 9-й Черноморский, 6-18,
- пер. 2-й Черноморский, 1-34,
- пер. 6-й Черноморский, 1-10,
- пер. 1-й Балтский, 1-11.