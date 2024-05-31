Отключение света в Одессе: где не будет электричества в пятницу, 31 мая

Отключение света в Одессе: где не будет электричества в пятницу, 31 мая

В пятницу, 31 мая 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков некоторые одесситы остались без света. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса отключений и продолжительность ремонтных работ.

Южный РЭС

Работы до 17:00:

  • Ильфа и Петрова, 21, 23,
  • просп. Академика Глушко, 19-25,
  • Долгая, 93-123,
  • Костанди, 68-129,
  • Люстдорфская дорога, 129-179а/корп.1,
  • Михаила Жука (Новгородская), 1-53а,
  • Сумская, 65а,
  • Айвазовского (Тимирязева), 3а, 53-102,
  • Волокидина переулок (пер. Шолохова), 1-12,
  • Теофила Фраермана переулок (пер. 2-й Новгородский), 1-14,
  • Дворникова переулок (пер. Новгородский), 2,3,3/корп.2,4,12,
  • Львовская, 29в-78а,
  • Левитана, 59,61,
  • Научная (Шишкина), 51, 51а, 63, 63а,
  • переулок 3-й Тимирязева, 1-14,
  • переулок 4-й Тимирязева, 3-10,
  • переулок 5-й Тимирязева, 1-10,
  • переулок 2-й Юннатов, 1-8,
  • переулок 3-й Юннатов, 1-6,
  • переулок Трудовой, 1-8.

Центральный РЭС

Работы до 17:00:

  • Ланжероновская, 19,
  • Дерибасовская, 18,
  • Европейская (Екатерининская), 14.

Работы до 19:00:

  • Кармена Романа, 9-11а,
  • просп. Гагарина, 7,11,13,
  • просп. Шевченко, 9-13.

Северный РЭС

Работы до 19:00

  • Балтская дорога, 28,
  • Викандера и Ларсена (Восьмого марта), 42-103,
  • Савранский переулок (переулок Большевицкий), 3-10,
  • Карышковского, 2-60,
  • переулок 6-й Балтский, 1-47,
  • Жевахова гора, 17-81,
  • Рыночная, 7,
  • пер. 8-й Балтский, 1-11,
  • 2-а Пересыпская, 32, 34,
  • 3-я Пересыпская, 19-27,
  • 7-я Пересыпская, 8-50а,
  • 1-й Черноморский, 1-44а,
  • пер. 2-й Балтский, 1-32,
  • пер. 3-й Балтский, 1-39,
  • пер. 4-й Балтский, 2-14,
  • пер. 5-й Балтский, 7-25,
  • пер. 7-й Балтский, 1-14,
  • пер. 8-й Балтский, 5,
  • Локомотивная, 1-27,
  • пер. 10-й Черноморский, 1-20,
  • пер. 13-й Черноморский, 1-44,
  • пер. 7-й Черноморский, 1-8,
  • пер. 8-й Черноморский, 1-54,
  • Жевахова, 3а — 13,
  • пер. 3-й Черноморский, 1-34,
  • пер. 4-й Черноморский, 1-43,
  • пер. 5-й Черноморский, 1-19,
  • пер. 9-й Черноморский, 6-18,
  • пер. 2-й Черноморский, 1-34,
  • пер. 6-й Черноморский, 1-10,
  • пер. 1-й Балтский, 1-11.

 

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