Відключення світла в Одесі: де не буде електрики в п’ятницю, 31 травня

У п’ятницю, 31 травня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами енергетиків деякі одесити залишилися без світла. ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє адреси відключень і тривалість ремонтних робіт.
Південний РЕМ
Роботи до 17:00:
- Ільфа та Петрова, 21, 23,
- просп. Академіка Глушка, 19-25,
- Довга, 93-123,
- Костанді, 68-129,
- Люстдорфська дорога, 129-179а/корп.1,
- Михайла Жука (Новгородська), 1-53а,
- Сумська, 65а,
- Айвазовського (Тімірязєва), 3а, 53-102,
- Волокидіна провулок (пров. Шолохова), 1-12,
- Теофіла Фраєрмана провулок (пров. 2-й Новгородський), 1-14,
- Дворникова провулок (пров. Новгородський), 2,3,3/корп.2,4,12,
- Львівська, 29в-78а,
- Левітана, 59,61,
- Наукова (Шишкіна), 51, 51а, 63, 63а,
- пров. 3-й Тимірязєва, 1-14,
- пров. 4-й Тімірязєва, 3-10,
- пров. 5-й Тімірязєва, 1-10,
- пров. 2-й Юннатів, 1-8,
- пров. 3-й Юннатів, 1-6,
- пров. Трудовий, 1-8.
Центральний РЕМ
Роботи до 17:00:
- Ланжеронівська, 19,
- Дерибасівська, 18,
- Європейська (Катерининська), 14.
Роботи до 19:00:
- Кармена Романа, 9-11а,
- просп. Гагаріна, 7,11,13,
- просп. Шевченка, 9-13.
Північний РЕМ
Роботи до 19:00
- Балтська дорога, 28,
- Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 42-103,
- Савранський провулок (пров. Більшовицький), 3-10,
- Каришковського, 2-60,
- пров. 6-й Балтський, 1-47,
- Жевахова гора, 17-81,
- Ринкова, 7,
- пров. 8-й Балтський, 1-11,
- 2-а Пересипська, 32, 34,
- 3-я Пересипська, 19-27,
- 7-а Пересипська, 8-50а,
- 1-й Чорноморський, 1-44а,
- пров. 2-й Балтський,1-32,
- пров. 3-й Балтський,1-39,
- пров. 4-й Балтський, 2-14,
- пров. 5-й Балтський, 7-25,
- пров. 7-й Балтський, 1-14,
- пров. 8-й Балтський, 5,
- Локомотивна, 1-27,
- пров. 10-й Чорноморський, 1-20,
- пров. 13-й Чорноморський, 1-44,
- пров. 7-й Чорноморський,1-8,
- пров. 8-й Чорноморський, 1-54,
- Жевахова, 3а – 13,
- пров. 3-й Чорноморський, 1-34,
- пров. 4-й Чорноморський, 1-43,
- пров. 5-й Чорноморський, 1-19,
- пров. 9-й Чорноморський, 6-18,
- пров. 2-й Чорноморський, 1-34,
- пров. 6-й Чорноморський, 1-10,
- пров. 1-й Балтський, 1-11.