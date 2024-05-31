Відключення світла в Одесі: де не буде електрики в п’ятницю, 31 травня

Відключення світла в Одесі: де не буде електрики в п’ятницю, 31 травня

У п’ятницю, 31 травня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами енергетиків деякі одесити залишилися без світла. ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє адреси відключень і тривалість ремонтних робіт.

Південний РЕМ

Роботи до 17:00:

  • Ільфа та Петрова, 21, 23,
  • просп. Академіка Глушка, 19-25,
  • Довга, 93-123,
  • Костанді, 68-129,
  • Люстдорфська дорога, 129-179а/корп.1,
  • Михайла Жука (Новгородська), 1-53а,
  • Сумська, 65а,
  • Айвазовського (Тімірязєва), 3а, 53-102,
  • Волокидіна провулок  (пров. Шолохова), 1-12,
  • Теофіла Фраєрмана провулок (пров. 2-й Новгородський), 1-14,
  • Дворникова провулок (пров. Новгородський), 2,3,3/корп.2,4,12,
  • Львівська, 29в-78а,
  • Левітана, 59,61,
  • Наукова  (Шишкіна), 51, 51а, 63, 63а,
  • пров. 3-й Тимірязєва, 1-14,
  • пров. 4-й Тімірязєва, 3-10,
  • пров. 5-й Тімірязєва, 1-10,
  • пров. 2-й Юннатів, 1-8,
  • пров. 3-й Юннатів, 1-6,
  • пров. Трудовий, 1-8.

Центральний РЕМ

Роботи до 17:00:

  • Ланжеронівська, 19,
  • Дерибасівська, 18,
  • Європейська (Катерининська), 14.

Роботи до 19:00:

  • Кармена Романа, 9-11а,
  • просп. Гагаріна, 7,11,13,
  • просп. Шевченка, 9-13.

Північний РЕМ

Роботи до 19:00

  • Балтська дорога, 28,
  • Вікандера і Ларсена  (Восьмого березня), 42-103,
  • Савранський провулок (пров. Більшовицький), 3-10,
  • Каришковського, 2-60,
  • пров. 6-й Балтський, 1-47,
  • Жевахова гора, 17-81,
  • Ринкова, 7,
  • пров. 8-й Балтський, 1-11,
  • 2-а Пересипська, 32, 34,
  • 3-я Пересипська, 19-27,
  • 7-а Пересипська, 8-50а,
  • 1-й Чорноморський, 1-44а,
  • пров. 2-й Балтський,1-32,
  • пров. 3-й Балтський,1-39,
  • пров. 4-й Балтський, 2-14,
  • пров. 5-й Балтський, 7-25,
  • пров. 7-й Балтський, 1-14,
  • пров. 8-й Балтський, 5,
  • Локомотивна, 1-27,
  • пров. 10-й Чорноморський, 1-20,
  • пров. 13-й Чорноморський, 1-44,
  • пров. 7-й Чорноморський,1-8,
  • пров. 8-й Чорноморський, 1-54,
  • Жевахова, 3а – 13,
  • пров. 3-й Чорноморський, 1-34,
  • пров. 4-й Чорноморський, 1-43,
  • пров. 5-й Чорноморський, 1-19,
  • пров. 9-й Чорноморський, 6-18,
  • пров. 2-й Чорноморський, 1-34,
  • пров. 6-й Чорноморський, 1-10,
  • пров. 1-й Балтський, 1-11.
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