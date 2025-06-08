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По информации пресс-службы мэрии города, электроснабжения не будет по таким адресам:

Северный РЭС

  • Бувалкина Владислава, 71/корп.2, 71/корп.3;
  • Семена Палия, 1,3, 125, 125/2;
  • Академика Сахарова, 46, 48.

Работы до 18:00.

Центральный РЭС

  • Аэродромная, 1;
  • Ангарская, 1-9, 36, 37;
  • Аркаса;
  • Балтиморская, 20, 22;
  • Бахчевая, 1-36б;
  • Братская, 1-12;
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  • Героев Змеиного;
  • Горизонтальная, 1-11, 19А, 49, 49а 27а, 29, 37а, 39, 49а, 53, 63, 109-159;
  • Дунайская, 1-36;
  • Зерновая, 1-30;
  • Злаковая, 1-31;
  • Измаильская, 1-25;
  • Курганная, 1-20;
  • Локальная, 1;
  • Миндальная, 4;
  • Леонтовича, 3-18, 29;
  • Нескучная, 1-12а;
  • Огородная, 101;
  • Озерная, 1-13;
  • Олешковская, 1-62Б;
  • Острожская, 1-63;
Также напомним, что сегодня в Приморском районе Одессы началась модернизация светофорного объекта, в связи с чем возможны перебои в работе светофоров
  • Патриотическая;
  • Педагогическая, 20;
  • Петра Лещенко 1-37а;
  • Солнечная, 4;
  • Сосюры, 1-75;
  • Тираспольское шоссе;
  • Ученическая, 1-55Б;
  • Черкасская, 1-28;
  • Чумацкая;
  • Фонтанская дорога, 51, 51А, 51Б, 59, 56/1, 65;
  • пер. Каменецкий;
  • пер. Глуховский;
  • пер. Волынский;
  • пер. Кременецкий;
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й Лазурный;
  • пер. Хотинский, 12а, 19;
  • пер. Гусака-Гусаченко;
  • пер. 1-й Ступенчатый, 2-16;
  • пер. Кинбурнский, 3-9;
  • пер. Маковый, 2-12;
  • пер. Северный;
  • пер. Клубничный, 20-24а;
  • пер. Проточный;
  • пер. Черновицкий, 1-20а.

Работы до 19:00.

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