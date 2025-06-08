По информации пресс-службы мэрии города, электроснабжения не будет по таким адресам:
Северный РЭС
- Бувалкина Владислава, 71/корп.2, 71/корп.3;
- Семена Палия, 1,3, 125, 125/2;
- Академика Сахарова, 46, 48.
Работы до 18:00.
Центральный РЭС
- Аэродромная, 1;
- Ангарская, 1-9, 36, 37;
- Аркаса;
- Балтиморская, 20, 22;
- Бахчевая, 1-36б;
- Братская, 1-12;
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- Героев Змеиного;
- Горизонтальная, 1-11, 19А, 49, 49а 27а, 29, 37а, 39, 49а, 53, 63, 109-159;
- Дунайская, 1-36;
- Зерновая, 1-30;
- Злаковая, 1-31;
- Измаильская, 1-25;
- Курганная, 1-20;
- Локальная, 1;
- Миндальная, 4;
- Леонтовича, 3-18, 29;
- Нескучная, 1-12а;
- Огородная, 101;
- Озерная, 1-13;
- Олешковская, 1-62Б;
- Острожская, 1-63;
Также напомним, что сегодня в Приморском районе Одессы началась модернизация светофорного объекта, в связи с чем возможны перебои в работе светофоров
- Патриотическая;
- Педагогическая, 20;
- Петра Лещенко 1-37а;
- Солнечная, 4;
- Сосюры, 1-75;
- Тираспольское шоссе;
- Ученическая, 1-55Б;
- Черкасская, 1-28;
- Чумацкая;
- Фонтанская дорога, 51, 51А, 51Б, 59, 56/1, 65;
- пер. Каменецкий;
- пер. Глуховский;
- пер. Волынский;
- пер. Кременецкий;
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й Лазурный;
- пер. Хотинский, 12а, 19;
- пер. Гусака-Гусаченко;
- пер. 1-й Ступенчатый, 2-16;
- пер. Кинбурнский, 3-9;
- пер. Маковый, 2-12;
- пер. Северный;
- пер. Клубничный, 20-24а;
- пер. Проточный;
- пер. Черновицкий, 1-20а.
Работы до 19:00.