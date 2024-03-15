Часть одесских улиц 15 марта остались без света: список адресов

В пятницу, 15 марта, в связи с плановыми работами энергетиков, некоторые одесситы остались без электроэнергии до 19:00. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.
Южный РЭС
Работы до 19.00
- Ильфа и Петрова, 29,
- Золотой Берег,
- пер. Узкий,
- Амундсена, 1а, 2, 3, 3/корп.3, 8, 8/1, 8а,
- Фонтанская дорога, 114, 165, 165/11, 165/12, 165/корп.9, 173, 173/корп.2,
- переулок Амбулаторный,
- переулок Белякова,
- переулок Всеволода Змиенко,
- Дача Ковалевского,
- Леваневского, 3/корп.2, 5, 7, 7/9, 7а, 11,
- Рыбальская Балка, 3,
- переулок 2-й Мичманский, 2,
- переулок Байдукова, 1, 2, 2а, 3, 3а, 5,7,
- переулок Леваневского, 1, 2, 2а, 3/корп.1, 11,
- пер. Фестивальный 1/корп.1,1/корп.2, 1А, 2, 3, 4,
- просп. Небесной сотни, 10, 14,
- Семена Яхненко, 2-а,3-я,4-а, 5-а,6-а, 7-а,
- линии 6-й ст. Люстдорфской дороги,
- Костанди,
- Марии Демченко 3-я линия, 39,
- Люстдорфская дорога, 142/корп.1,143,144/3,144/корп.1,144/корп.3,146/корп.1,148.
Северный РЭС
Работы до 19.00
- Академика Заболотного, 57/корп.1, 2, 59, 59/корп.1, 2,
- Семена Палия, 93.