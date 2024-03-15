Новости Одессы и Одесской области

Часть одесских улиц 15 марта остались без света: список адресов

Часть одесских улиц 15 марта остались без света: список адресов

В пятницу, 15 марта, в связи с плановыми работами энергетиков, некоторые одесситы остались без электроэнергии до 19:00. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.

Южный РЭС

Работы до 19.00

  • Ильфа и Петрова, 29,
  • Золотой Берег,
  • пер. Узкий,
  • Амундсена, 1а, 2, 3, 3/корп.3, 8, 8/1, 8а,
  • Фонтанская дорога, 114, 165, 165/11, 165/12, 165/корп.9, 173, 173/корп.2,
  • переулок Амбулаторный,
  • переулок Белякова,
  • переулок Всеволода Змиенко,
  • Дача Ковалевского,
  • Леваневского, 3/корп.2, 5, 7, 7/9, 7а, 11,
  • Рыбальская Балка, 3,
  • переулок 2-й Мичманский, 2,
  • переулок Байдукова, 1, 2, 2а, 3, 3а, 5,7,
  • переулок Леваневского, 1, 2, 2а, 3/корп.1, 11,
  • пер. Фестивальный 1/корп.1,1/корп.2, 1А, 2, 3, 4,
  • просп. Небесной сотни, 10, 14,
  • Семена Яхненко, 2-а,3-я,4-а, 5-а,6-а, 7-а,
  • линии 6-й ст. Люстдорфской дороги,
  • Костанди,
  • Марии Демченко 3-я линия, 39,
  • Люстдорфская дорога, 142/корп.1,143,144/3,144/корп.1,144/корп.3,146/корп.1,148.

Северный РЭС

Работы до 19.00

  • Академика Заболотного, 57/корп.1, 2, 59, 59/корп.1, 2,
  • Семена Палия, 93.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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