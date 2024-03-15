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Частина одеських вулиць 15 березня залишилися без світла: список адрес

Частина одеських вулиць 15 березня залишилися без світла: список адрес

У п’ятницю, 15 березня, у зв’язку з плановими роботами енергетиків, деякі одесити залишилися без електроенергії до 19:00. ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.

Південний РЕМ

Роботи до 19.00

  • Ільфа і Петрова, 29,
  • Золотий Берег,
  • пров. Вузький, Амундсена, 1а, 2, 3, 3/корп.3, 8, 8/1, 8а,
  • Фонтанська дорога, 114, 165, 165/11, 165/12, 165/корп.9, 173, 173/корп.2,
  • пров. Амбулаторний,
  • пров. Бєлякова,
  • пров. Всеволода Змієнка,
  • Дача Ковалевського,
  • Леваневського, 3/корп.2, 5, 7, 7/9, 7а, 11,
  • Рибальська Балка, 3,
  • пров. 2-й Мічманський, 2,
  • пров. Байдукова, 1, 2, 2а, 3, 3а, 5,7,
  • пров. Леваневського, 1, 2, 2а, 3/корп.1, 11,
  • пров. Фестивальний 1/корп.1,1/корп.2, 1А, 2, 3, 4,
  • просп. Небесної сотні, 10, 14,
  • Семена Яхненка, 2-а,3-я,4-а, 5-а,6-а, 7-а,
  • лінії 6-ї ст. Люстдорфської дороги,
  • Костанді,
  • Марії Демченко 3-я лінія, 39,
  • Люстдорфська дорога, 142/корп.1,143,144/3,144/корп.1,144/корп.3,146/корп.1,148.

Північний РЕМ

Роботи до 19.00

  • Академіка Заболотного, 57/корп.1, 2, 59, 59/корп.1, 2,
  • Семена Палія, 93.
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