Частина одеських вулиць 15 березня залишилися без світла: список адрес

У п’ятницю, 15 березня, у зв’язку з плановими роботами енергетиків, деякі одесити залишилися без електроенергії до 19:00. ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.
Південний РЕМ
Роботи до 19.00
- Ільфа і Петрова, 29,
- Золотий Берег,
- пров. Вузький, Амундсена, 1а, 2, 3, 3/корп.3, 8, 8/1, 8а,
- Фонтанська дорога, 114, 165, 165/11, 165/12, 165/корп.9, 173, 173/корп.2,
- пров. Амбулаторний,
- пров. Бєлякова,
- пров. Всеволода Змієнка,
- Дача Ковалевського,
- Леваневського, 3/корп.2, 5, 7, 7/9, 7а, 11,
- Рибальська Балка, 3,
- пров. 2-й Мічманський, 2,
- пров. Байдукова, 1, 2, 2а, 3, 3а, 5,7,
- пров. Леваневського, 1, 2, 2а, 3/корп.1, 11,
- пров. Фестивальний 1/корп.1,1/корп.2, 1А, 2, 3, 4,
- просп. Небесної сотні, 10, 14,
- Семена Яхненка, 2-а,3-я,4-а, 5-а,6-а, 7-а,
- лінії 6-ї ст. Люстдорфської дороги,
- Костанді,
- Марії Демченко 3-я лінія, 39,
- Люстдорфська дорога, 142/корп.1,143,144/3,144/корп.1,144/корп.3,146/корп.1,148.
Північний РЕМ
Роботи до 19.00
- Академіка Заболотного, 57/корп.1, 2, 59, 59/корп.1, 2,
- Семена Палія, 93.