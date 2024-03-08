Отключение света в Одессе: кому не повезет 8 марта

В пятницу, 8 марта 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков, некоторые одесситы остались без электроэнергии. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.
Южный РЭС
Работы до 19.00
- переулок Загородный, 9,
переулок Кошевого, 5/В,
Василия Симоненко, 1,11а
Центральный РЭС
Работы до 19.00
- Конная, 2/4, 2/корп.4, 6, 8/10, 8/корп.10, 12, 14,
Преображенская, 2, 2а, 4, 6, 18, 9а,11,
переулок Маяковского, 8,10,
Софиевская, 34,
переулок Некрасова, 1,5,7,
переулок Отоновский, 3,
Базарная, 77, 85,
Елизаветинская, 1,3,
Пастера, 17,19,
Торговая, 20.
Северный РЭС
Работы до 19.00
- Курская, 161, 161/корп.1, 165,
Генерала Бочарова, 9, 65,69,
Давида Ойстраха, 6,
просп. Добровольского, 131,
32-я линия на жилом массиве, 4.