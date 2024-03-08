Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе: кому не повезет 8 марта

Отключение света в Одессе: кому не повезет 8 марта

В пятницу, 8 марта 2024 года, в связи с плановыми работами энергетиков, некоторые одесситы остались без электроэнергии. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса и продолжительность ремонтных работ.

Южный РЭС

Работы до 19.00

  • переулок Загородный, 9,
    переулок Кошевого, 5/В,
    Василия Симоненко, 1,11а

Центральный РЭС

Работы до 19.00

  • Конная, 2/4, 2/корп.4, 6, 8/10, 8/корп.10, 12, 14,
    Преображенская, 2, 2а, 4, 6, 18, 9а,11,
    переулок Маяковского, 8,10,
    Софиевская, 34,
    переулок Некрасова, 1,5,7,
    переулок Отоновский, 3,
    Базарная, 77, 85,
    Елизаветинская, 1,3,
    Пастера, 17,19,
    Торговая, 20.

Северный РЭС

Работы до 19.00

  • Курская, 161, 161/корп.1, 165,
    Генерала Бочарова, 9, 65,69,
    Давида Ойстраха, 6,
    просп. Добровольского, 131,
    32-я линия на жилом массиве, 4.
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Редакция ПРОФИЛЬ
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