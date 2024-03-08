Новини Одеси та Одеської області

Відключення світла в Одесі: кому не пощастить 8 березня

Відключення світла в Одесі: кому не пощастить 8 березня

У п’ятницю, 8 березня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами енергетиків, деякі одесити залишилися без електроенергії. ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.

Південний РЕМ

Роботи до 19.00

  • пров. Загородній, 9,
  • пров. Кошового, 5/В,
  • Василя Симоненка, 1,11а

Центральний РЕМ

Роботи до 19.00

  • Кінна, 2/4, 2/корп.4, 6, 8/10, 8/корп.10, 12, 14,
  • Преображенська, 2, 2а, 4, 6, 18, 9а,11,
  • пров. Маяковського, 8,10,
  • Софіївська, 34,
  • пров. Некрасова, 1,5,7,
  • пров. Отонівський, 3,
  • Базарна, 77, 85,
  • Єлизаветинська, 1,3,
  • Пастера, 17,19,
  • Торгова, 20.

Північний РЕМ

Роботи до 19.00

  • Курська, 161, 161/корп.1, 165,
  • Генерала Бочарова, 9, 65,69,
  • Давида Ойстраха, 6,
  • просп. Добровольського, 131,
  • 32-а лінія на житловому масиві, 4.
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