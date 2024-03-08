Відключення світла в Одесі: кому не пощастить 8 березня

У п’ятницю, 8 березня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами енергетиків, деякі одесити залишилися без електроенергії. ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт.
Південний РЕМ
Роботи до 19.00
- пров. Загородній, 9,
- пров. Кошового, 5/В,
- Василя Симоненка, 1,11а
Центральний РЕМ
Роботи до 19.00
- Кінна, 2/4, 2/корп.4, 6, 8/10, 8/корп.10, 12, 14,
- Преображенська, 2, 2а, 4, 6, 18, 9а,11,
- пров. Маяковського, 8,10,
- Софіївська, 34,
- пров. Некрасова, 1,5,7,
- пров. Отонівський, 3,
- Базарна, 77, 85,
- Єлизаветинська, 1,3,
- Пастера, 17,19,
- Торгова, 20.
Північний РЕМ
Роботи до 19.00
- Курська, 161, 161/корп.1, 165,
- Генерала Бочарова, 9, 65,69,
- Давида Ойстраха, 6,
- просп. Добровольського, 131,
- 32-а лінія на житловому масиві, 4.