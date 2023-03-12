Отключения света: в одесском ДТЭК сообщили хорошие новости

Энергетики завершили все ремонты и переподключения — отключений света в Одессе нет.

Об этом сказано в сообщении ДТЭК “Одесские электросети”.

В сообщении сказано:

“Друзья мы завершили переподключение высоковольтного оборудования, чтобы обеспечить надежное и бесперебойное электроснабжение в ваши дома. Все клиенты в Одессе и области со светом. Дефицита в энергосети страны нет, лимиты потребления электроэнергии отсутствуют. ДТЭК “Одесские электросети” не применяют графики стабилизационных отключений”.

Ранее энергетики предупреждали, что ночью 12 марта проводилось переподключение высоковольтного оборудования. В период с 02:00 до 03:00 были возможны непродолжительные перерывы в электроснабжении для жителей Одесского района, в том числе проживающих в Киевском и Малиновском районах города Одессы.

Эти меры были необходимы, чтобы в дальнейшем обеспечить бесперебойное электроснабжение всех потребителей.

Напомним, что 9 марта россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине. Были и попадания по объектам энергетической инфраструктуры в Одесской области. Но глава Одесской ОВА Максим Марченко пообещал, что отключения света из-за последствий обстрела не будут долгими.

Ранее мы рассказывали, будут ли отключать свет в Одессе после ночной ракетной атаки 9 марта.