Отключения света в Одессе могут стать короче: что обещают в ДТЭК

С 1 декабря энергетики будут подавать электроэнергию в дома одесситов дважды в сутки по 4 часа. Продолжительность одного отключения не будет превышать 8-8,5 часов.

Об этом сообщили в ДТЭК «Одесские электросети».

В сообщении компании сказано, что с 1 декабря ДТЭК «Одесские электросети» будет делать все возможное, чтобы перерыв в электроснабжении для каждого клиента составлял не более 8 – 8,5 часов и в каждом доме свет было минимум дважды по 4 часа в сутки. Отключения будут происходить для всех клиентов по очереди день и ночь.

Энергетики просят сразу после появления света не включать одновременно все электроприборы – это может привести к новой аварии в вашем микрорайоне или доме из-за резкого подключения большой нагрузки.

Такой режим будет действовать, пока не снизится дефицит генерации электроэнергии и ситуация в энергосистеме не стабилизируется, после чего ДТЭК сможем вернуться к стабилизационным отключениям по графикам.

В компании отмечают, что ситуация в энергосистеме остается очень сложной, поэтому в большинстве регионов страны, в том числе в Одесской области, продолжают применяться экстренные отключения электроэнергии.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что перейти к плановым отключениям света по графику в Одесской области смогут не скоро.

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