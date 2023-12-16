Отключения света в Одессе: кому не повезло 16 декабря

Сегодня, в субботу, 16 декабря 2023 года, в Одессе из-за ремонтных работ ряд улиц остались без света.
Об этом информирует Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно».
В частности, без электроснабжения остались такие адреса:
Северный РЭС
- ул. Ак.Панкратовой, 1-31;
- ул. Круговая, 10-58;
- ул. Хавкина, 1-31;
- ул. Хуторская, 15-71;
- ул. Геологическая, 9, 9а, 23а;
- Степовая, 1-31.
Работы продлятся до 14:00.
- пер. 4-5й Деревообрабатывающий, 1-147;
- ул. Химическая, 200-216.
Работы до 18:00.
Южный РЭС
- ул. И. Вазова, 9;
- ул. Вертелецкого, 7б,13;
- ул. Д. Донского, 6-45;
- ул. Левкоева, 7,7а;
- ул. Лядова, 1-9;
- ул. Немировича-Данченко, 10, 11, 16;
- ул. Обильная, 1-35;
- ул. Планетная, 30;
- ул. Собинова, 15;
- ул. Флотская, 4, 4а, 7;
- пер. 1-й Обильный, 1-15;
- пер. Флотский, 2-5;
- ул. Авдеева-Черноморского, 79-139;
- ул. Жаботинского, 23-51;
- ул. Глинки, 1-20;
- ул. Пилотная, 1-32;
- ул. Толбухина, 62-133;
- пер. Глинки, 2а, 12, 16;
- пер. Тупиковый, 1-12.
Работы до 19:00.
Центральный РЭС
- пер. Нахимова, 1-8;
- ул. Канатная, 1-4;
- ул. Маразлиевская, 2-16.
Работы до 19:00.