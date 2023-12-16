Новости Одессы и Одесской области

Отключения света в Одессе: кому не повезло 16 декабря

Отключения света в Одессе: кому не повезло 16 декабря

Сегодня, в субботу, 16 декабря 2023 года, в Одессе из-за ремонтных работ ряд улиц остались без света.

Об этом информирует Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно».

В частности, без электроснабжения остались такие адреса:

Северный РЭС

  • ул. Ак.Панкратовой, 1-31;
  • ул. Круговая, 10-58;
  • ул. Хавкина, 1-31;
  • ул. Хуторская, 15-71;
  • ул. Геологическая, 9, 9а, 23а;
  • Степовая, 1-31.

Работы продлятся до 14:00.

  • пер. 4-5й Деревообрабатывающий, 1-147;
  • ул. Химическая, 200-216.

Работы до 18:00.

Южный РЭС

  • ул. И. Вазова, 9;
  • ул. Вертелецкого, 7б,13;
  • ул. Д. Донского, 6-45;
  • ул. Левкоева, 7,7а;
  • ул. Лядова, 1-9;
  • ул. Немировича-Данченко, 10, 11, 16;
  • ул. Обильная, 1-35;
  • ул. Планетная, 30;
  • ул. Собинова, 15;
  • ул. Флотская, 4, 4а, 7;
  • пер. 1-й Обильный, 1-15;
  • пер. Флотский, 2-5;
  • ул. Авдеева-Черноморского, 79-139;
  • ул. Жаботинского, 23-51;
  • ул. Глинки, 1-20;
  • ул. Пилотная, 1-32;
  • ул. Толбухина, 62-133;
  • пер. Глинки, 2а, 12, 16;
  • пер. Тупиковый, 1-12.

Работы до 19:00.

Центральный РЭС

  • пер. Нахимова, 1-8;
  • ул. Канатная, 1-4;
  • ул. Маразлиевская, 2-16.

Работы до 19:00.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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