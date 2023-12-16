Отключения света в Одессе: кому не повезло 16 декабря

Депутаты не договорились: что будет дальше с переименованием города Южный В городе Южный вчера, 14 декабря, прошла сессия городского совета. На нем депутаты должны были определиться с новым названием города. Но поскольку совместные решения не пришли, судьбу Южного будут определять в Верховной Раде. ПОДРОБНЕЕ