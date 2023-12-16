Відключення світла в Одесі: кому не пощастило 16 грудня

Депутати не домовились: що буде далі з перейменуванням міста Южне У місті Южне вчора, 14 грудня, пройшла сесія міської ради. На ній депутати мали визначитися з новою назвою міста. Але оскільки спільного рішення не дійшли, долю Южного визначатимуть у Верховній Раді. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ