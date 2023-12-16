Відключення світла в Одесі: кому не пощастило 16 грудня

Сьогодні, у суботу, 16 грудня 2023 року, в Одесі через ремонтні роботи ряд вулиць залишилися без світла.
Про це повідомляє Телеграм-канал «Одеса Офіційно».
Зокрема, без електропостачання залишились такі адреси:
Північний РЕМ
- вул. Ак.Панкратової, 1-31;
- вул. Кругова, 10-58;
- вул. Хавкіна, 1-31;
- вул. Хуторська, 15-71;
- вул. Геологічна, 9, 9а, 23а;
- Степова, 1-31.
Роботи триватимуть до 14:00.
- пров. 4-5й Деревообробний, 1-147;
- вул. Хімічна, 200-216.
Роботи до 18:00.
Південний РЕМ
- вул. І. Вазова, 9;
- вул. Вертелецького, 7б, 13;
- вул. Д. Донського, 6-45;
- вул. Левкоєва, 7,7а;
- вул. Лядова, 1-9;
- вул. Немировича-Данченка, 10, 11, 16;
- вул. Обільна, 1-35;
- вул. Планетна, 30;
- вул. Собінова, 15;
- вул. Флотська, 4, 4а, 7;
- пров. 1-й Обільний, 1-15;
- пров. Флотський, 2-5;
- вул. Авдєєва-Чорноморського, 79-139;
- вул. Жаботинського, 23-51;
- вул. Глінки, 1-20;
- вул. Пілотна, 1-32;
- вул. Толбухіна, 62-133;
- пров. Глінки, 2а, 12, 16;
- пров. Тупиковий, 1-12.
Роботи до 19:00.
Центральний РЕМ
- пров. Нахімова, 1-8;
- вул. Канатна, 1-4;
- вул. Маразліївська, 2-16.
Роботи до 19:00.