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Відключення світла в Одесі: кому не пощастило 16 грудня

Відключення світла в Одесі: кому не пощастило 16 грудня

Сьогодні, у суботу, 16 грудня 2023 року, в Одесі через ремонтні роботи ряд вулиць залишилися без світла.

Про це повідомляє Телеграм-канал «Одеса Офіційно».

Зокрема, без електропостачання залишились такі адреси:

Північний РЕМ

  • вул. Ак.Панкратової, 1-31;
  • вул. Кругова, 10-58;
  • вул. Хавкіна, 1-31;
  • вул. Хуторська, 15-71;
  • вул. Геологічна, 9, 9а, 23а;
  • Степова, 1-31.

Роботи триватимуть до 14:00.

  • пров. 4-5й Деревообробний, 1-147;
  • вул. Хімічна, 200-216.

Роботи до 18:00.

Південний РЕМ

  • вул. І. Вазова, 9;
  • вул. Вертелецького, 7б, 13;
  • вул. Д. Донського, 6-45;
  • вул. Левкоєва, 7,7а;
  • вул. Лядова, 1-9;
  • вул. Немировича-Данченка, 10, 11, 16;
  • вул. Обільна, 1-35;
  • вул. Планетна, 30;
  • вул. Собінова, 15;
  • вул. Флотська, 4, 4а, 7;
  • пров. 1-й Обільний, 1-15;
  • пров. Флотський, 2-5;
  • вул. Авдєєва-Чорноморського, 79-139;
  • вул. Жаботинського, 23-51;
  • вул. Глінки, 1-20;
  • вул. Пілотна, 1-32;
  • вул. Толбухіна, 62-133;
  • пров. Глінки, 2а, 12, 16;
  • пров. Тупиковий, 1-12.

Роботи до 19:00.

Центральний РЕМ

  • пров. Нахімова, 1-8;
  • вул. Канатна, 1-4;
  • вул. Маразліївська, 2-16.

Роботи до 19:00.

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