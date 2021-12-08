Новости Одессы и Одесской области

Отключения света в Одессе: кого ждет четверговый блэкаут 9 декабря?

Отключения света в Одессе: кого ждет четверговый блэкаут 9 декабря?

Завтра, в четверг, 9 декабря 2021 года, в Одессе останутся без электроснабжения жители трех десятков улиц.

Подписаться

Об этом сообщает сайт “Блэкаут” со ссылкой на данные компании “ДТЭК Одесские электросети”.

Так, света не будет по таким адресам:

  • 1-й переулок Амундсена

1/9, 2/2, 2/7, 3/6

С 09:00 до 19:00;

  • 1-я линия Марии Демченко

3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 78/40, 20, 16участ, 21, 26, 70, 74, 76, 80, 82, 84, 90, 94, 95, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 232, 234, 236, 240, 242, 262, 264, 268, 270, 8632

С 09:00 до 18:00;

  • 1-я Проектируемая улица

7, 7А, 8А, 20

С 09:00 до 19:00;

  • 2-й переулок Амундсена

3/4, 6/3

С 09:00 до 18:00;

  • 2-й переулок Амундсена

1, 2, 3, 20, 25, 33, 46, 51, 55, 4/13, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/7, 4/9, 310, 5/11, 5/2, 5/4, 5/6, 5/7, 5/8, 3/11, 3/11А, 29А, 3/8, 3А, 4/10, 4/11, 60А, 5/10

С 09:00 до 19:00;

  • 3-й переулок Амундсена

6/11, 612, 613

С 09:00 до 19:00;

  • 3-й переулок Амундсена

6/2, 6/7, 65, 610

С 09:00 до 18:00;

  • 3-я линия Марии Демченко

5, 8, 10, 13, 17, 22, 26, 27, 28, 29, 38, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 67

С 09:00 до 18:00;

  • 4-я линия Марии Демченко

1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 68А, 31, 64/12, 67А, 14уч, 32, 34, 48, 52, 54, 60, 68, 69, 72, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 93, 237, 243, 265

С 09:00 до 18:00;

  • 6-я линия Марии Демченко

11, 15, 19, 21, 30, 36, 100, 102, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 119, 121

С 09:00 до 18:00;

  • Академика Вильямса улица

33А

С 09:00 до 19:00;

  • Академика Заболотного улица

40, 42

С 08:00 до 17:00;

  • Белорусская улица

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 6А, 4А, 14А, 16А, 18, 24А, 22А, 20, 22, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 322

С 09:00 до 18:00;

  • Вершинная улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10Г, 14, 4А, 10А, 13А, 10Б, 14А, 31А, 25А, 16/1, 16/1А, 16/2, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

С 09:00 до 18:00;

  • Вячеслава Кириллова улица

1А, 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 1/3З, 1/5, 1Б, 2/2, 2/3, 2А, 2Д, 14, 4/1, 1А3, 4/2И, 4А, 1/1, 6/1, 6/4, 6/А, 6-6А, 1/1А, 7А, 8Б, 1/2А, 9А, 9Б, 9Б1, 1/3, 1/3В, 12Б, 1/3Ж, 4/2

С 09:00 до 18:00;

  • Гайдара улица

46, 48, 50, 58, 60, 62, 64, 66, 70

С 13:30 до 15:30;

  • Гетманский переулок

4

С 09:00 до 18:00;

  • Капитана Гаврикова улица

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2А, 12Б, 12А, 9, 10, 11, 12, 14, 16

С 09:00 до 19:00;

  • Марии Демченко улица

1, 50, 81, 1/4, 1/7, 1Б, 2лин25, 2лин37, 3лин22, 1/1а, 3лин67, 4/1, 4/2, 4лин19, 4лин30, 4лин66, 97, 1/2, 3лин24

С 09:00 до 18:00;

  • Мичурина улица

3А, 3А4, 3Б, 3, 5, 5А, 5Б, 7В, 34

С 09:00 до 18:00;

  • Николая Стражеско

1А/1, 1Б, 2, 4

С 09:00 до 18:00;

  • Овидиопольская улица

38, 45

С 09:00 до 19:00;

  • переулок Академика Вильямса

17, 21

С 09:00 до 19:00;

  • переулок Амундсена

1, 24

С 09:00 до 19:00;

  • Проектная улица

1, 2, 3, 4, 6, 8, 6А, 5А, 8А, 9, 9А, 18А, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20

С 09:00 до 19:00;

  • Просвещения улица

1А, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 1/1, 1В, 3/А, 3А, 1/16214, 4А, 4Б, 1/5, 1/7, 3/2

С 09:00 до 18:00;

  • Семена Палия улица

98

С 08:00 до 17:00;

  • Тираспольская улица

1А, 10А, 1, 2, 3А, 1Б, 5А, 6, 8, 10, 5

С 09:00 до 19:00;

  • Умова улица

2, 4, 6, 8, 10, 12, 4А, 4Б, 2Б, 2В, 2Г, 14, 2А, 47В, 47Б, 34А, 47А, 45А, 16, 34, 36, 38, 45, 47, 49

С 09:00 до 19:00;

  • Эстонская улица

1, 10А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 2А, 6, 6/1, 6А, 8, 8А, 5А

С 09:00 до 18:00;

  • Эстонский переулок

1А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13

С 09:00 до 18:00;

  • Якутская улица

2, 4, 6, 6А, 8, 10

С 09:00 до 18:00.

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить