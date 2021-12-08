Отключения света в Одессе: кого ждет четверговый блэкаут 9 декабря?

Завтра, в четверг, 9 декабря 2021 года, в Одессе останутся без электроснабжения жители трех десятков улиц.
Об этом сообщает сайт “Блэкаут” со ссылкой на данные компании “ДТЭК Одесские электросети”.
Так, света не будет по таким адресам:
- 1-й переулок Амундсена
1/9, 2/2, 2/7, 3/6
С 09:00 до 19:00;
- 1-я линия Марии Демченко
3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 78/40, 20, 16участ, 21, 26, 70, 74, 76, 80, 82, 84, 90, 94, 95, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 232, 234, 236, 240, 242, 262, 264, 268, 270, 8632
С 09:00 до 18:00;
- 1-я Проектируемая улица
7, 7А, 8А, 20
С 09:00 до 19:00;
- 2-й переулок Амундсена
3/4, 6/3
С 09:00 до 18:00;
- 2-й переулок Амундсена
1, 2, 3, 20, 25, 33, 46, 51, 55, 4/13, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/7, 4/9, 310, 5/11, 5/2, 5/4, 5/6, 5/7, 5/8, 3/11, 3/11А, 29А, 3/8, 3А, 4/10, 4/11, 60А, 5/10
С 09:00 до 19:00;
- 3-й переулок Амундсена
6/11, 612, 613
С 09:00 до 19:00;
- 3-й переулок Амундсена
6/2, 6/7, 65, 610
С 09:00 до 18:00;
- 3-я линия Марии Демченко
5, 8, 10, 13, 17, 22, 26, 27, 28, 29, 38, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 67
С 09:00 до 18:00;
- 4-я линия Марии Демченко
1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 68А, 31, 64/12, 67А, 14уч, 32, 34, 48, 52, 54, 60, 68, 69, 72, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 93, 237, 243, 265
С 09:00 до 18:00;
- 6-я линия Марии Демченко
11, 15, 19, 21, 30, 36, 100, 102, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 119, 121
С 09:00 до 18:00;
- Академика Вильямса улица
33А
С 09:00 до 19:00;
- Академика Заболотного улица
40, 42
С 08:00 до 17:00;
- Белорусская улица
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 6А, 4А, 14А, 16А, 18, 24А, 22А, 20, 22, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 322
С 09:00 до 18:00;
- Вершинная улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10Г, 14, 4А, 10А, 13А, 10Б, 14А, 31А, 25А, 16/1, 16/1А, 16/2, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
С 09:00 до 18:00;
- Вячеслава Кириллова улица
1А, 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 1/3З, 1/5, 1Б, 2/2, 2/3, 2А, 2Д, 14, 4/1, 1А3, 4/2И, 4А, 1/1, 6/1, 6/4, 6/А, 6-6А, 1/1А, 7А, 8Б, 1/2А, 9А, 9Б, 9Б1, 1/3, 1/3В, 12Б, 1/3Ж, 4/2
С 09:00 до 18:00;
- Гайдара улица
46, 48, 50, 58, 60, 62, 64, 66, 70
С 13:30 до 15:30;
- Гетманский переулок
4
С 09:00 до 18:00;
- Капитана Гаврикова улица
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2А, 12Б, 12А, 9, 10, 11, 12, 14, 16
С 09:00 до 19:00;
- Марии Демченко улица
1, 50, 81, 1/4, 1/7, 1Б, 2лин25, 2лин37, 3лин22, 1/1а, 3лин67, 4/1, 4/2, 4лин19, 4лин30, 4лин66, 97, 1/2, 3лин24
С 09:00 до 18:00;
- Мичурина улица
3А, 3А4, 3Б, 3, 5, 5А, 5Б, 7В, 34
С 09:00 до 18:00;
- Николая Стражеско
1А/1, 1Б, 2, 4
С 09:00 до 18:00;
- Овидиопольская улица
38, 45
С 09:00 до 19:00;
- переулок Академика Вильямса
17, 21
С 09:00 до 19:00;
- переулок Амундсена
1, 24
С 09:00 до 19:00;
- Проектная улица
1, 2, 3, 4, 6, 8, 6А, 5А, 8А, 9, 9А, 18А, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20
С 09:00 до 19:00;
- Просвещения улица
1А, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 1/1, 1В, 3/А, 3А, 1/16214, 4А, 4Б, 1/5, 1/7, 3/2
С 09:00 до 18:00;
- Семена Палия улица
98
С 08:00 до 17:00;
- Тираспольская улица
1А, 10А, 1, 2, 3А, 1Б, 5А, 6, 8, 10, 5
С 09:00 до 19:00;
- Умова улица
2, 4, 6, 8, 10, 12, 4А, 4Б, 2Б, 2В, 2Г, 14, 2А, 47В, 47Б, 34А, 47А, 45А, 16, 34, 36, 38, 45, 47, 49
С 09:00 до 19:00;
- Эстонская улица
1, 10А, 3, 3А, 4, 4А, 5, 2А, 6, 6/1, 6А, 8, 8А, 5А
С 09:00 до 18:00;
- Эстонский переулок
1А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13
С 09:00 до 18:00;
- Якутская улица
2, 4, 6, 6А, 8, 10
С 09:00 до 18:00.