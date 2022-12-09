Отключения света в Одессе 9 декабря: информация от ДТЭК

9 декабря в Одессе и области продолжат действовать экстренные отключения электроэнергии. Ранее составленные графики не действуют.
Об этом сообщили в ДТЭК «Одесские электросети».
В сообщении компании говорится, что в настоящее время в регионе будут применяться экстренные отключения света.
Энергетики поясняют, что это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании.
Графики стабилизационных отключений пока не действуют.
Ранее «Одесская Жизнь» писала, что заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал недавно, что ситуация с электроснабжением Одессы и области улучшилась и в скором времени получится вернуться к отключениям электричества по графикам.
Чиновник сообщил также, что Одесский регион пострадал больше всех в Украине от последнего массиованного ракетного обстрела.
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