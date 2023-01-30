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Отключения света в Одессе 30 января: изменилась ли ситуация?

Отключения света в Одессе 30 января: изменилась ли ситуация?

В понедельник, 30 января 2023 года, в Одессе продолжатся экстренные отключения электричества. Это значит, что со светом одесситы будут не более 3-6 часов в сутки.

Об этом сообщили в компании ДТЭК.

“К сожалению, в результате разрушений энергоинфраструктуры, в Одесской области продолжаются экстренные отключения” – сказано в сообщении энергетиков.

Поэтому графики отключения света пока не действуют.

Напомним, в ДТЭК делали прогноз, что они смогут вернуться к отключениям света по графикам к концу января.

Вчера спикер Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал, что для восстановления снабжения электричеством Одессы на том уровне, что был до обстрела 26 января, энергетикам надо еще несколько дней.

Работы по восстановлению поврежденного российскими ракетами оборудования ведутся круглосуточно – бригады ремонтников работают сменяют одна другую.

Читайте также: В Одессе действуют экстренные отключения света — что это и почему применяют именно их

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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