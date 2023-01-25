Отключения света в Одессе 25 января будут двух типов

С полуночи до 7 утра в Одессе будут действовать экстренные отключения электроэнергии. А в дальнейшем, до конца суток – плановые по графикам.

Об этом сообщили в компании ДТЭК «Одесские электросети».

Энергетики отмечают, что в энергосистеме страны сохраняется существенный дефицит электроэнергии после российских атак. Поэтому НЭК «Укрэнерго» каждые сутки выделяет каждому регионы лимиты мощности на потребление электричества.

25 января 2023 года они следующие:

ночью 435 МВт;

днем 600 МВт.

При текущих погодных условиях и уровне потребления электроэнергии этих лимитов будет достаточно для применения графиков стабилизационных отключений днем. Однако свет будет только в гарантированные часы белой зоны.

Узнать об отключении света по вашему адресу вы можете здесь

Отметим также, что отключений света в Одесском регионе может стать меньше. Подробности в своем обращении сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

Также “Одесская Жизнь” рассказывала о том, что в ближайшие недели область ждет день, в который свет не будут отключать.