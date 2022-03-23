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Отключения света в Одессе 23 марта: часть города останется без электричества

Отключения света в Одессе 23 марта: часть города останется без электричества

Сегодня, 23 марта в связи с необходимостью проведения ремонтных работ с 10:00 до 17:00 будет выключена электроэнергия на некоторых улицах в районе Большого Фонтана.

Рецепты

С 10:00 до 17:00 света не будет по адресам:

  • ул. Посмитного, 2в;
  • Клубничный пер.,29;
  • Клубничный пер.,25;
  • Клубничный пер.,27;
  • Фонтанская взр.,57;
  • ул. Леонтовича, 11;
  • Фонтанская дор.,55а
  • Фонтанская взр.,14/1;
  • Фонтанская взр.,57а;
  • ул.Педагогическая, 46;
  • ул. Педагогическая,46-а;
  • ул. Педагогическая,24;
  • ул. Педагогическая,18;
  • Фонтанская дор., 47б;
  • ул. Педагогическая,20;
  • ул.Педагогическая, 16а;
  • ул. Педагогическая,16а;
  • Фонтанская взр.,51;
  • Фонтанская взр.,51 а;
  • Фонтанская взр.,51Б;
  • ул. Ивана Франко,27-А;
  • Фонтанская взр.,16/1;
  • Фонтанская взр.,16/3;
  • Фонтанская дорога, 16/2;
  • Фонтанская дор, 16/5;
  • ул. Ивана Франко,39а;
  • Фонтанская дор, 16/4;
  • Фонтанская дор., 16/6;
  • Фонтанская взр.,41;
  • Экономический пер., 5;
  • Фонтанская взр., 47;
  • Экономический пер.,3;
  • Экономический пер.,1;
  • Экономический пер., пятая;
  • Фонтанский взр. угол Экономический пер.;
  • Фонтанская взр.,39;
  • Фонтанская взр.,43;
  • Фонтанская взр.,45;
  • Французский бул.,46;
  • Экономический пер., 2;
  • Фонтанская взр.,47;
  • Фонтанский дор, 14;
  • Фонтанская взр.,16;
  • Фонтанская взр.,49;
  • Экономический пер.,5;
  • Фонтанская дорога, 55;
  • Фонтанская взр.,53;
  • Фонтанская взр.,59;
  • ул. Посмитный угол Фонтанской взр., 63;
  • Фонтанская дор., 63/20;
  • Фонтанская взр.,59;
  • Фонтанская дор., 63/8а;
  • Фонтанская дор.61;
  • Фонтанская взр.,63а;
  • Фонтанская взр.,63;
  • ул. Посмитного,33а;
  • Фонтанская взр.,20/2;
  • ул. Посмитного,20;
  • Фонтанская взр.,20/4;
  • ул. Посмитного,22;
  • Фонтанская взр.,65;
  • ул. Посмитного,33;
  • ул. Посмитного,22;
  • Фонтанская дор., 31 угол ул. Черняховского)
  • Фонтанская дор.,33/1;
  • Фонтанская взр.,37;
  • ул. Черняховского,1б;
  • Фонтанская взр.,33;
  • Фонтанская дор., 33/ ул. Черняховского;
  • ул.Солнечная,5;
  • ул. Солнечный угол пер. Шелкуненко;
  • ул. Солнечная,5;
  • ул. Тополевая,1а;
  • ул. Педагогическая,5;
  • Педагогическая,7;
  • Экономический пер., 2;
  • ул. Педагогическая,2;
  • Северный пер.,14;
  • Тополиный пер.,8А.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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