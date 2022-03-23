Отключения света в Одессе 23 марта: часть города останется без электричества

Сегодня, 23 марта в связи с необходимостью проведения ремонтных работ с 10:00 до 17:00 будет выключена электроэнергия на некоторых улицах в районе Большого Фонтана.
С 10:00 до 17:00 света не будет по адресам:
- ул. Посмитного, 2в;
- Клубничный пер.,29;
- Клубничный пер.,25;
- Клубничный пер.,27;
- Фонтанская взр.,57;
- ул. Леонтовича, 11;
- Фонтанская дор.,55а
- Фонтанская взр.,14/1;
- Фонтанская взр.,57а;
- ул.Педагогическая, 46;
- ул. Педагогическая,46-а;
- ул. Педагогическая,24;
- ул. Педагогическая,18;
- Фонтанская дор., 47б;
- ул. Педагогическая,20;
- ул.Педагогическая, 16а;
- ул. Педагогическая,16а;
- Фонтанская взр.,51;
- Фонтанская взр.,51 а;
- Фонтанская взр.,51Б;
- ул. Ивана Франко,27-А;
- Фонтанская взр.,16/1;
- Фонтанская взр.,16/3;
- Фонтанская дорога, 16/2;
- Фонтанская дор, 16/5;
- ул. Ивана Франко,39а;
- Фонтанская дор, 16/4;
- Фонтанская дор., 16/6;
- Фонтанская взр.,41;
- Экономический пер., 5;
- Фонтанская взр., 47;
- Экономический пер.,3;
- Экономический пер.,1;
- Экономический пер., пятая;
- Фонтанский взр. угол Экономический пер.;
- Фонтанская взр.,39;
- Фонтанская взр.,43;
- Фонтанская взр.,45;
- Французский бул.,46;
- Экономический пер., 2;
- Фонтанская взр.,47;
- Фонтанский дор, 14;
- Фонтанская взр.,16;
- Фонтанская взр.,49;
- Экономический пер.,5;
- Фонтанская дорога, 55;
- Фонтанская взр.,53;
- Фонтанская взр.,59;
- ул. Посмитный угол Фонтанской взр., 63;
- Фонтанская дор., 63/20;
- Фонтанская взр.,59;
- Фонтанская дор., 63/8а;
- Фонтанская дор.61;
- Фонтанская взр.,63а;
- Фонтанская взр.,63;
- ул. Посмитного,33а;
- Фонтанская взр.,20/2;
- ул. Посмитного,20;
- Фонтанская взр.,20/4;
- ул. Посмитного,22;
- Фонтанская взр.,65;
- ул. Посмитного,33;
- ул. Посмитного,22;
- Фонтанская дор., 31 угол ул. Черняховского)
- Фонтанская дор.,33/1;
- Фонтанская взр.,37;
- ул. Черняховского,1б;
- Фонтанская взр.,33;
- Фонтанская дор., 33/ ул. Черняховского;
- ул.Солнечная,5;
- ул. Солнечный угол пер. Шелкуненко;
- ул. Солнечная,5;
- ул. Тополевая,1а;
- ул. Педагогическая,5;
- Педагогическая,7;
- Экономический пер., 2;
- ул. Педагогическая,2;
- Северный пер.,14;
- Тополиный пер.,8А.