Отключения света в Одессе 22 января: будут ли действовать графики?

В компании ДТЭК «Одесские электросети» рассказали, какие ограничения в подаче электроэнергии будут действовать в Одессе и области в воскресенье, 22 января.

По данным энергетиков, после российских атак в энергосистеме страны сохраняется существенный дефицит электроэнергии. Лимит с 00:00 до 07:00 составляет 424,24 МВт, или 35% общей потребности области, 25% из которых потребляет критическая инфраструктура. Поэтому до 07:00 часов утра 22 января в области будут применять экстренные отключения света.

Лимит с 07:00 до 24:00 – 602,43 МВт. В текущих погодных условиях и уровня потребления электроэнергии потребителями этого лимита будет достаточно для применения графиков стабилизационных отключений.

Узнать графики отключений света можно на сайте ДТЭК «Одесские электросети».

Возвращение к круглосуточным графикам стабилизационных возможно, когда снизится дефицит электроэнергии в стране и НЭК «Укрэнерго» сможет предоставить большие ночные лимиты потребления на область.

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