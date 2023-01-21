Новости Одессы и Одесской области

Отключения света в Одессе 22 января: будут ли действовать графики?

Отключения света в Одессе 22 января: будут ли действовать графики?

В компании ДТЭК «Одесские электросети» рассказали, какие ограничения в подаче электроэнергии будут действовать в Одессе и области в воскресенье, 22 января.

По данным энергетиков, после российских атак в энергосистеме страны сохраняется существенный дефицит электроэнергии. Лимит с 00:00 до 07:00 составляет 424,24 МВт, или 35% общей потребности области, 25% из которых потребляет критическая инфраструктура. Поэтому до 07:00 часов утра 22 января в области будут применять экстренные отключения света.

Лимит с 07:00 до 24:00 – 602,43 МВт. В текущих погодных условиях и уровня потребления электроэнергии потребителями этого лимита будет достаточно для применения графиков стабилизационных отключений.

Узнать графики отключений света можно на сайте ДТЭК «Одесские электросети».

Возвращение к круглосуточным графикам стабилизационных возможно, когда снизится дефицит электроэнергии в стране и НЭК «Укрэнерго» сможет предоставить большие ночные лимиты потребления на область.

Читайте также: Будут ли отключать свет в Одессе по жалобам жителей: ответ ДТЭК.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить