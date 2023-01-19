Отключения света в Одессе: в ДТЭК сделали важное заявление

Энергетики ДТЭК не отключают свет в Одессе и Одесской области «по жалобам» жителей. Это касается и других регионов, где работают сети ДТЭК.

В частности, в компании поясняют, что:

большинство отключений происходит дистанционно, а их небольшая часть требует физического выезда персонала;

по возможности, бригады энергетиков также выезжают на линии, питающие критическую инфраструктуру, чтобы в ручном режиме отключить дома, питающиеся от той же сети.

«Для обеспечения социальной справедливости и равных условий для людей призываем балансодержателей (ЖСК и ОСМД) домов, подключенных к критической инфраструктуре, отключать их собственноручно. Это позволит снизить количество и продолжительность отключений для украинцев», – сказано в сообщении.

Ранее глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко заявил, сославшись на представителя компании, что ДТЭК якобы рассматривает вопрос создания аварийных бригад, которые по жалобам граждан будут выключать дома, в которых есть свет.

Напомним, сегодня, 19 января, в Одессе и Одесской области действуют графики стабилизационных отключений электричества. Они будут актуальны до конца суток.