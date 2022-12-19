Отключения света в Одессе 19 декабря: что с графиками?

Сегодня, в понедельник, 19 декабря 2022 года, в Одессе продолжаются аварийные отключения света. В Одесском регионе – экстренные. Графики отключений пока не вводят.

Об этом сообщили в ДТЭК Одесские Электросети.

Ситуация в энергетике остается сложной, система всей страны связана воедино, и сегодня утром враг опять нанес удары по критической энергоинфраструктуре в Киеве.

Тем не менее в планах энергетиков ввести на этой неделе тестовые отключения по графику. Но с какого дня это произойдет, не сообщается. Пока что графиков на сайте Одесских Электросетей не опубликовано.

Но новые графики будут отличаться от тех, что действовали раньше. Их составят с учетом текущей сложной ситуации в энергосистеме после последних массированных обстрелов.

Если раньше графики предполагали, что свет будет отсутствовать будет не более 4-х часов, а потом гореть восемь, то сейчас периоды отсутствия электричества могут стать больше, и, наоборот, время подачи электричества станет меньше.

Также есть опасность новых ударов по объектам энергетики Одесского региона дронами иранскими дронами камикадзе. По данным украинской разведки страна-террорист россия получила новую партию этого оружия.

Но, по косвенным признакам, сейчас ситуация в городе улучшается. Так, сегодня с утра вновь заработал городской электротранспорт – трамваи и троллейбусы.