Отключения света в Одессе 18 декабря: адреса и когда включат

В понедельник, 18 декабря 2023 года, в Одессе из-за ремонтных работ энергетиков ряд улиц остались без света.
Об этом информирует Телеграм-канал «Одеса Офiцiйно».
В частности, без электроснабжения остались такие адреса:
Северный РЭС
Работы до 18.00
- Хуторская, 15-63,
- Ак. Панкратовой 1-31,
- Круговая, 10Б-50Б,
- Хавкина, 1-31,
- Геологическая, 9,9А, 23А,
- Степная, 1-31,
- Ат. Головатого, 79-109, 24-154,
- Петренко, 21
- Черноморского казачества, 56-70, 71-135, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я,
- 9-я линии 2-й Лиманчик,
- Наливная,
- Ат. Чепиги33, 35, 83, 104, пер.
- 4-й, 5-й Деревообрабатывающий,
- Химическая, 200-216.
Центральный РЭС
Работы до 18.00
- Тираспольская, 2-8,
- Старопортофранковская,28,30,
- Мечникова, 56-74А,
- Раскидайловская,1,
- Б.Арнаутская,21-37, 16,
- Канатная,55-65,60-68,
- М.Арнаутская 30,
- Отрадная,4 -12,5-9,
- Жуковского, 19-23,26,
- Екатерининская,35,
- Амурская,5/2,
- Уютная,1,12,
- Ясная.
Южный РЭС
- Симоненко, 1-11,
- пер. Загородный, 9,
- Каманина, 1-13, 2-14,
- Леваневского, 9-43, 16-42,
- Литературная, 1, 21,
- Фонтанская дор., 69, 69/2, 12,
- пер. Компасный, 1-17, 2-16.