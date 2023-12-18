Відключення світла в Одесі 18 грудня: адреси та коли включать

З інтернетом і теплом: Одеса та область готові до блекаутів Торішні блекаути одесити змогли пережити багато в чому завдяки «Пунктам незламності», де можна було зарядити гаджети, попрацювати і зігрітися. Зима, що настала, згідно з прогнозами експертів, комфортнішою не буде. Чи готові «Пункти незламності» прийняти і підтримати всіх, хто потребує, у разі тривалих відключень світла, дізнавалося «Одеське життя». ЧИТАТИ БІЛЬШЕ