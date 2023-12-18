Відключення світла в Одесі 18 грудня: адреси та коли включать

У понеділок, 18 грудня 2023 року, в Одесі через ремонтні роботи енергетиків низка вулиць залишилася без світла.
Північний РЕМ
Роботи до 18.00
- Хуторська,15-63,
- Ак. Панкратової 1-31,
- Кругова, 10Б-50Б,
- Хавкіна,1-31,
- Геологічна, 9,9А, 23А,
- Степова, 1-31,
- От. Головатого, 79-109, 24-154,
- Петренко, 21
- Чорноморського козацтва, 56-70, 71-135, 1-а,2-а,3-а,4-а,
- 9-а лінії 2-й Лиманчик,
- Наливна,
- От. Чепіги33,35,83, 104,
- пров.4-й, 5-й Деревообробний,
- Хімічна,200-216.
Центральний РЕМ
Роботи до 18.00
- Тираспольська, 2-8,
- Старопортофранківська,28,30,
- Мечникова, 56-74А,
- Розкидайлівська,1,
- В.Арнаутська,21-37, 16,
- Канатна,55-65,60-68,
- М.Арнаутська 30,
- Отрадна,4-12,5-9,
- Жуковського, 19-23,26,
- Катеринінська,35,
- Амурська,5/2,
- Уютна,1,12,
- Ясна.
Південний РЕМ
- Симоненка, 1-11,
- пров. Загородній,9,
- Каманіна,1-13,2-14,
- Леваневського,9-43, 16-42,
- Літературна,1,21,
- Фонтанська дор., 69,69/2,12,
- пров. Компасний, 1-17, 2-16.