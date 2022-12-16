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Отключения света в Одессе: 16 декабря ситуация сложная

Отключения света в Одессе: 16 декабря ситуация сложная

16 декабря 2022 года в Одессе продолжаются аварийные отключения электроэнергии, в Одесской области действуют экстренные.

Об этом сообщили в ДТЭК “Одесские электросети”.

Ситуация с энергообеспечением всего региона по-прежнему очень сложная. Особенно областного центра, в котором, кроме дефицита мощности, происходит еще и много аварий.

Причина того, что оборудование выходит из строя – большие нагрузки из-за того, что одесситы сразу после появления электричества нагружают сеть большим числом мощных электроприборов: электрочайниками, бойлерами, электрообогревателями.

Как сообщили энергетики, это причина 7 из 10 аварий в электросетях.

Но ситуация все равно постепенно налаживается. Например, с сегодняшнего дня в Одессе возобновил работу электротранспорт. Трамваи и троллейбусы не ходили с 10 декабря, когда россия нанесла удар по энергоинфраструктуре нашей области.

Впрочем, уже сегодня ситуация с отключениями света может поменяться к худшему. На момент публикации новости известно, что сегодня государство-террорист россия вновь запустила десятки ракет и дронов-камикадзе по энергетическим объектам в Украине.

Напомним, что после последней подобной атаки 10 декабря Одесса почти на сутки осталась без света, воды и отопления. Свет во многие дома до сих пор подают лишь по несколько часов в сутки.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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