Одесситов снова пугают фейками про электричество: что в этот раз?

Такая видеореклама «выскочила» в ленте facebook и Instagram.

На фоне Одесского оперного театра с высоты птичьего полета и других узнаваемых одесситами локаций блондинка предупреждает, что в ближайшие две недели начнутся отключения света на восемь часов.

В заблуждение вводит картинка на видео – будто новость выходит под редакцией ТСН.

Напомним, об отключении света нужно узнавать из официальных источников. Недавно нардеп Нагорняк ввел страну в заблуждение, заявив, что с похолоданием возник дефицит генерации электроэнергии, поэтому в ноябре следует ожидать плановых отключений света.

Но в Минэнерго опровергли эту информацию и сообщили, что генерации электроэнергии достаточно для внутренних потребителей.

В Минэнерго заявили, что ни в одном регионе Украины не планируется ограничивать бытовых потребителей электроэнергии. А отключения возможны только при массированных вражеских обстрелах и повреждениях энергетического оборудования.