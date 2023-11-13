Новости Одессы и Одесской области

Одесситов снова пугают фейками про электричество: что в этот раз?

Одесситов снова пугают фейками про электричество: что в этот раз?

В популярных социальных сетях распространяется видео, в котором одесситов запугивают длительными отключениями света – будто электроэнергии не будет по 8 часов.

Такая видеореклама «выскочила» в ленте facebook и Instagram.

На фоне Одесского оперного театра с высоты птичьего полета и других узнаваемых одесситами локаций блондинка предупреждает, что в ближайшие две недели начнутся отключения света на восемь часов.

В заблуждение вводит картинка на видео – будто новость выходит под редакцией ТСН.

Напомним, об отключении света нужно узнавать из официальных источников. Недавно нардеп Нагорняк ввел страну в заблуждение, заявив, что с похолоданием возник дефицит генерации электроэнергии, поэтому в ноябре следует ожидать плановых отключений света.

Но в Минэнерго опровергли эту информацию и сообщили, что генерации электроэнергии достаточно для внутренних потребителей.

В Минэнерго заявили, что ни в одном регионе Украины не планируется ограничивать бытовых потребителей электроэнергии. А отключения возможны только при массированных вражеских обстрелах и повреждениях энергетического оборудования.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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