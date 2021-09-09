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Отключения света в Одессе 10 сентября – кого ждет «черная пятница»?

Отключения света в Одессе 10 сентября – кого ждет «черная пятница»?

Завтра, в пятницу, 10 сентября, одесситов ждет очередное плановое отключение электроэнергии.

Как сообщает сайт «Блэкаут» со ссылкой на данные «ДТЭК Одесские электросети», отключения запланированы во всех районах города, в частности, по следующим адресам:

1-й Офицерский переулок, 1, 15а, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 7, 2а, 8а, 9, 9а, 9в, 10, 11, 11а, 12, 8

С 16:00 до 19:00;

1-й Офицерский переулок, 15б

С 09:00 до 19:00;

1-й Офицерский переулок, 1, 15а, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 7, 2а, 8а, 9, 9а, 9в, 10, 11, 11а, 12, 8

С 09:00 до 10:00;

1-й Сиротский переулок, 1, 3, 3а, 5, 7, 9

С 09:00 до 19:00;

1-й Тепличный переулок, 1, 2, 2а, 3, 3б, 4, 5, 5а

С 09:00 до 19:00;

10-я Линия на жилом массиве, 1, 3, 7

С 00:00 до 02:00;

2-й Офицерский переулок, 2, 4, 4а, 5, 6, 8, 8а, 10

С 09:00 до 19:00;

2-й Тепличный переулок, 1

С 09:00 до 10:00;

2-й Тепличный переулок, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 9, 10

С 16:00 до 19:00;

2-й Тепличный переулок, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 9, 10

С 09:00 до 10:00;

3-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 14

С 00:00 до 02:00;

5-я линия Марии Демченко, 61а

С 09:00 до 19:00;

7-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1а, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 5а, 6б, 4а, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

С 00:00 до 02:00;

8-я Линия на жилом массиве, 1, 18а, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 11

С 00:00 до 02:00;

9-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1, 17а, 3, 4, 4а, 5, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 5а

С 00:00 до 02:00;

Абрикосовая улица, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 9/9а, 1д, 13/а, 13б, 43, 1б, 35а, 1а, 1в, 39а, 1г, 41а, 17а

С 09:00 до 19:00;

Адмирала Лазарева улица, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 42/44, 68в, 68/10а, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 70

С 09:00 до 20:00;

Академика Гамалея проспект, 23уч.20, 51уч.9, 67б

С 09:00 до 19:00;

Академика Заболотного улица, 41а, 43, 45, 47, 49, 51

С 00:00 до 02:00;

Армейская улица, 16, 16/1, 18а, 19, 21, 23, 161

С 06:00 до 23:00;

Балковская улица, 1, 3/1, 7, 7а, 9, 31

С 09:00 до 17:00;

Ботанический переулок, 4

С 06:00 до 23:00;

Вишнёвый переулок, 46, 48, 50

С 09:00 до 19:00;

Гагарина проспект, 7, 10, 10а, 11, 13

С 06:00 до 23:00;

Десантный бульвар, 14

С 00:00 до 02:00;

Долгая улица, 21, 121б, 25, 26, 26а, 26б, 26б/1, 26ж, 27, 27а, 28, 28а, 28б, 29, 29а, 30, 31, 31-1, 31а, 31б, 31в, 33, 33/2, 33/3, 33/4, 33/6, 33/7, 33/7б, 33/7в, 33/8б, 33а, 33/9, 33/9б, 34, 34/4, 34а, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45а, 46, 46а, 47, 47/2, 47а, 48, 49, 49а, 50, 51, 51а, 52, 53, 53а, 53б, 54, 55, 56, 57, 57а, 58, 58/3, 59, 59а, 60, 60а, 61, 61а/1, 62, 63, 64, 23, 66, 66/1, 67, 67а, 68, 68а, 69, 69а, 69б, 70, 70а, 71, 71а, 71б, 71в, 72, 73, 74, 74а, 75, 75а, 76, 77, 77/1, 77а, 78, 79, 80, 81, 81а, 81б, 82, 83, 84, 85, 86, 86а, 86б, 86в, 86г, 86д, 86д1, 87, 88, 88б, 88в, 88г, 89, 90, 91, 91а, 92, 94, 94а, 94б, 96, 96/33, 96а, 96б, 96д, 98, 98б, 98в, 98Вуч.28, 98г, 98д, 98ж, 100, 65

С 09:00 до 19:00;

Дружный переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7а, 9а, 7б, 18б, 11а, 18а, 12а, 16а, 11, 12, 14, 16, 18, 20

С 09:00 до 19:00;

Дубовая Роща улица, 3/1, 3/2, 3/3

С 09:00 до 19:00

Капитана Кузнецова улица, 61, 62, 63, 64, 67, 67а

С 00:00 до 02:00;

Керченская улица, 81, 108а, 87б, 89, 91, 91б, 92, 93, 94, 95, 87, 97, 98, 99, 100, 102, 104, 106, 106А, 96

С 00:00 до 02:00;

Леси Украинки улица, 31, 31а, 33, 35

С 00:00 до 02:00;

Ливерпульский переулок, 1а, 5, 6, 6/1, 6а/2, 6б, 7

С 09:00 до 19:00;

Линейный переулок, 2, 3, 6, 1а, 4

С 09:00 до 19:00;

Люстдорфская дорога, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 179, 209/3, 183, 183а, 183б, 183в, 185, 185б, 185в, 185г, 185д, 187, 189, 189а, 191, 191а, 193, 181, 195, 196а, 197, 199, 199а, 201, 201а, 203а, 205, 205а, 207, 207а, 209, 209/, 209/2, 193а

С 09:00 до 10:00;

Люстдорфская дорога, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227а, 227, 229, 231, 233, 240

С 09:00 до 19:00;

Макаренко улица, 22, 26, 26/225

С 09:00 до 19:00;

Марсельская улица, 25, 27, 29

С 00:00 до 02:00;

Марсельская улица, 32/1, 32/2, 32, 36, 32/3, 34

С 09:00 до 19:00;

Новгородская улица, 1а

С 09:00 до 19:00;

Ольгиевский спуск, 8а

С 09:00 до 17:00;

Ореховая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 2А, 24а, 2б, 36, 9а, 7а, 32а, 15а, 34а, 1а, 36а, 80а, 72а, 64а, 62а, 50а, 48а, 37, 38, 39, 40, 42.44, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 76, 78, 80, 82, 83, 84, 86, 88, 90, 194

С 09:00 до 19:00;

Офицерская улица, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 8-8а, 5а, 9/1, 9/4, 9/7, 5б, 5в, 18, 11б, 4/1, 12а, 7-7а, 13/3, 7а, 14а, 14б, 14в, 14г, 14д, 14е, 7б, 4б, 16а, 16б, 16г, 9а

С 09:00 до 19:00;

переулок Тимирязева, 1, 2

С 09:00 до 19:00;

Писарева улица, 1, 28а, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 12а, 12б, 13, 2, 14/1, 14а, 14б, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 20а, 21, 21А, 22, 23, 23а, 24, 14

С 09:00 до 19:00;

Пишоновская улица, 19, 21, 25, 26, 30, 22/1, 26/1, 26/2, 24/2, 30/1, 30в, 32, 32/1, 36б, 34, 36, 38, 39, 41, 43, 45, 303

С 09:00 до 18:00;

Пишоновский переулок, 2, 4

С 09:00 до 18:00;

Псковская улица, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 9, 9а, 11, 15

С 09:00 до 19:00;

Псковская улица, 8, 8а, 10, 12, 17, 17а, 19, 19а

С 16:00 до 19:00;

Псковский переулок, 1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9/5, 9/4, 9, 11, 12, 14, 16

С 09:00 до 19:00;

Путевая улица, 22, 49б, 24а, 26, 28, 30, 31г, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 24, 37б, 37е, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 43а, 45, 47, 49, 37а

С 09:00 до 18:00;

Равенства улица, 196

С 09:00 до 19:00;

Романа Кармена улица, 9, 9а, 9б, 9е, 10, 11, 11а

С 06:00 до 23:00;

Ростовская улица, 2, 4, 82, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 107а/1, 103а, 103, 105, 107, 109, 111

С 00:00 до 02:00;

Рыбачий переулок, 2, 3, 3-5, 3/5а, 3/а, 3а, 4, 6

С 09:00 до 19:00;

Садовая улица, 1, 2

С 00:00 до 02:00;

Селянская улица, 6, 82а, 11а, 13, 15, 17, 17а, 17г, 19а, 21, 21а, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 32б, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 8, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59/1, 60, 60а, 61, 62, 62/2, 63, 64, 64а, 65, 66, 66а, 67/а, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 45

С 09:00 до 19:00;

Семена Палия улица, 60, 62, 64, 76, 74/1, 80, 70/1, 82, 84, 86, 90, 92, 94

С 00:00 до 02:00;

Семёна Яхненко улица, 3, 10, 12, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 451, 21б, 21в, 31а, 10а, 31г, 31д, 15а, 12в, 33а, 23б, 34а, 19/1, 35а, 35б, 19а, 37/1, 37а, 25-27, 39а, 25-27/а, 41а, 25а, 19б, 452, 47/1, 47/1а18, 47/2, 28/30, 47№1а/18, 21а, 451б72, 31б

С 09:00 до 19:00;

Семёна Яхненко улица

2, 27б, 3/2, 3а, 3б, 3в, 4, 4а, 5, 5а, 3, 7, 8, 9, 9а, 11, 13, 17, 17а, 27, 6

С 16:00 до 19:00;

Сиротский переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 26, 5а

С 09:00 до 19:00;

Скидановская улица, 3, 5, 7, 7-11

С 09:00 до 17:00;

Смелый переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 14/1, 11а, 11, 12, 14, 16

С 09:00 до 19:00;

Тимирязева улица, 1а, 1в, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6а, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 12б, 13, 13б, 14, 14б, 15, 16, 16а, 16в, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24/1, 24/3, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31б, 33, 33а, 1б, 35, 35в, 35г, 44, 36, 37, 37а, 37б, 38, 38/1, 38/3, 38б, 39, 39/1, 39а, 39б, 40, 40а, 41, 41а, 41б, 41в, 42, 42/1, 42/2, 43, 44, 44а, 45, 45а, 46, 46а, 47, 47г, 47д, 48, 49, 49/2, 49/6, 49/8, 49/9, 49а/3, 49а/51, 50, 51, 51а, 51б, 52, 53, 54, 56, 66уч21, 423, 33б

С 09:00 до 19:00;

Трамвайная улица, 1, 24а/1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 2а, 12, 13, 13а, 14, 16, 18, 18а, 20, 22, 24, 24а, 11

С 09:00 до 19:00;

Трамвайный переулок, 2

С 09:00 до 19:00;

Троллейбусная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 7/, 36/2, 36/1, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 40, 42

С 09:00 до 19:00;

Черноморский переулок, 3, 5

С 09:00 до 19:00;

Шампанский переулок, 9

С 06:00 до 23:00;

Шевченко проспект, 6/1, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 64, 8/11, 8/12, 8/13, 8/2, 8/6, 8/7, 8/8, 8/9, 101, 6/2, 6/3, 6/4, 8/3, 8/4, 8а, 8а/1, 8а1, 8б, 8в, 6/10, 10/10, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 10/9, 6/5, 17а, 17б, 17в, 6/6, 19а, 6/7, 21а, 21б, 21в, 6/8, 23а, 23б, 23в, 8/1, 25а, 8/10, 27а, 27б, 10/1

С 06:00 до 23:00;

Электрический переулок, 4а, 4б

С 09:00 до 19:00.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, как получить компенсацию за перебои со светом.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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