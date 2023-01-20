Отключения света: чего ждать одесситам в субботу 21 января

В ночь на субботу, 21 января 2023 года, в Одессе и Одесской области будут действовать экстренные отключения электроэнергии, а с 7:00 до 24:00 часов этого дня – стабилизационные.

Об этом говорится в сообщении компании ДТЭК «Одесские электросети».

Как сообщается, «Укрэнерго» предоставило новые ограничения потребления электроэнергии на следующий день. В частности, Одесской области дано 568 МВт на день и 416 МВт на ночь.

«Такие лимиты позволяют применить на Одесщине графики стабилизационных отключений с 7:00 до 24:00», – отмечается в сообщении.

Посмотреть графики отключений света по вашему адресу можно на сайте ДТЭК «Одесские электросети».

Напомним, сегодня, 20 января, в Одессе и области действуют стабилизационные отключения света.