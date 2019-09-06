Отключение воды по улице Семена Палия в Одессе 9 сентября 2019 года

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, о необходимости проведения ремонтных работ по замене аварийного участка водовода диаметром 300 мм по адресу ул. Семена Палия, 70/1.

В связи с чем, 9 сентября 2019 года с 09:00 до 23:30 будет прекращена подача воды потребителям следующих улиц города:

Семена Палия, 60-72.

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причиненные неудобства.

Телефон для справок: 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155 (круглосуточно)