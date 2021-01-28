Отключение света в Одессе: в пятницу обесточат 9 улиц

Завтра, 29 января, в Одессе, из-за плановых работ останутся без света жители девяти улиц.

По информации компании «Одессаоблэнерго», без электроснабжения в пятницу останутся следующие адреса:

Академика Заболотного улица, 27, 29, 31, 33/1, 33/2

С 11:00 до 19:00;

Артезианская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 20а, 22

С 09:00 до 17:00;

Бугаевская улица, 46, 48, 50, 50/40, 52, 54

С 09:00 до 17:00;

Героев обороны Одессы улица, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98

С 11:00 до 19:00;

Крымская улица, 37, 67, 69, 71

С 11:00 до 19:00;

Радио улица, 1, 1а, 2, 2/1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15

С 09:00 до 17:00;

Спутников улица, 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 22а

С 09:00 до 17:00;

Строительная улица, 1, 1а, 3, 3а, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23

С 09:00 до 17:00;

Строительный переулок, 4

С 09:00 до 17:00.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что по данным ДТЭК «Одесские электросети», на вечер 28 января, в Одесской области из-за последствий снежной стихии остаются без света 144 населенных пункта, из них 14 – частично.