Отключение света в Одессе: кому не повезет 10 мая

Завтра, в понедельник, 10 мая, в Одессе запланировано временно отключение электроснабжения на нескольких улицах.
По сообщению компании «ДТЭК Одесские электросети», с 09:00 до 19:00 часов без света останутся такие адреса:
- Адмирала Лазарева улица, 65, 67, 71, 76, 77, 78, 79, 80, 65/7, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90;
- Академика Ясиновского улица, 16;
- Александра Кутузакия улица, 1, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 18А, 17, 18, 24, 42;
- Алексеевская площадь, 11, 13;
- Вокзальный переулок, 5, 11, 25;
- Колонтаевская улица, 8, 8/1, 9/11, 19, 21;
- Мастерская улица, 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 20а;
- Раскидайловская улица, 30;
- Ризовская улица, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 28;
- Садиковская улица, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 44;
- Товарный переулок, 5, 6, 7, 7а/1, 8, 9, 11;
- Чернышевского улица, 11, 13, 15, 21, 23, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 13а, 134а, 122/124, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 122124;
- Южная улица, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 15б, 20, 15а, 21, 22, 23, 28, 30, 32, 34, 48;
- Южная-Авангард улица, 19/1.
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