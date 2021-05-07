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Какой будет цена на электроэнергию в мае и июне?

Какой будет цена на электроэнергию в мае и июне?

Хорошая новость: правительство пока отложило повышение цен на электроэнергию. В мае и июне тарифы на электричество для населения повышать не будут. А что дальше?

Кабинет министров принял окончательное решение продлить на май-июнь возложение специальных обязанностей участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов на энергорынке (ВСО), срок действия которых завершается 30 апреля. То есть тарифы на электро­энергию для населения в мае и июне останутся прежними — 1,68 гривни за киловатт-час.

В случае непринятия решения о продлении ВСО цена на электроэнергию для бытовых потребителей стала бы формироваться на рыночных условиях. Минэнерго считает, что это привело бы к резкому (более чем в два раза) росту тарифа на электричество для населения — до 3,40 гривни за кВт/час. Ведь по данным министерства, цены на электроэнергию для домохозяйств примерно вдвое ниже реальных рыночных.

Льготный тариф на электричество для бытовых потребителей — 0,9 гривни за кВт/час на первые 100 кВт/час — правительство отменило еще с 1 января 2021 года. В результате уже с первого киловатт-часа мы начали платить 1,68 гривни. Такой тариф должен был действовать до 31 марта 2021 года. Но в конце марта Кабинет министров решил сохранить цену на электроэнергию для населения с 1 апреля на прежнем уровне, а теперь снова продолжил такую же цену на май-июнь.

Вместе с тем от решения Кабмина по тарифам зависит дальнейшая финансовая поддержка Украины от Международного валютного фонда. Пока правительство пытается избежать стремительного роста цены на электроэнергию для населения. Но в будущем Минэнерго совместно с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует усовершенствовать «сценарий финансового сбалансирования рынка электрической энергии в 2021 году, на основании которого правительству будет предложена обновленная редакция ВСО». Поэтому рост цены на электроэнергию — до более трех гривен за киловатт-час — это вопрос времени.

Ранее мы рассказывали о годовом тарифе на газ, а также о том, какими будут цены на газ в Одессе.

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Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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