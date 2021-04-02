Отключение света в Одессе: кому не посчастливится в субботу?

Завтра, в субботу, 3 апреля, в Одессе на время обесточить ряд домов на четырех улицах.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
Как сообщают в компании «ДТЭК Одесские электросети», без света останутся такие адреса:
Александра Кутузакия улица, 11
С 09:00 по 17:00;
Гагарина проспект, 23/2, 23/3, 23/4, 23/5
С 09:00 по 19:00;
Колонтаевская улица, 19, 21
С 09:00 по 17:00;
Мастерская улица, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
С 09:00 по 17:00.
Причина отключения электроснабжения – плановые работы.
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