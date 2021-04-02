Отключение света в Одессе: кому не посчастливится в субботу?

Завтра, в пятницу, 2 апреля, в Одессе в очередной раз «планово» отключат электричество.

По данным компании «ДТЭК Одесские электросети», без света в этот день останутся более 50 улиц и несколько сотен домов в Приморском, Киевском и Малиновском районах.

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