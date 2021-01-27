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Отключение света в Одессе: чьи дома «накроет» блэкаут 28 января?

Отключение света в Одессе: чьи дома «накроет» блэкаут 28 января?

Завтра, 28 января, в Одессе, помимо возможных аварийных отключений электричества из-за непогоды, энергетики запланировали плановый «блэкаут». Он коснется десятков улиц и нескольких сотен домов.

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Как сообщили в компании «Одессаоблэнерго», без света в четверг, останутся такие адреса:

1-й Лузановский переулок, 1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2а, 7, 7а, 8б, 8, 9, 10, 11, 12, 14

С 22:00 по 06:00;

1-й Хрустальный переулок, 4б, 8б

С 09:00 по 18:00;

2-й Лузановский переулок, 1, 3, 4, 5

С 22:00 по 06:00;

4-й Деревообделочный переулок, 5

С 09:00 по 17:00;

Академика Панкратовой улица, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 26а, 26б, 5а, 27а, 27б, 5б, 5в, 29а, 5г, 30а, 17а, 31а, 3б, 18/1, 3в, 34а, 3г, 10а, 21а, 10б, 39а, 39в, 22а, 61, 23а, 11а, 24а, 49а, 4а, 51а, 24в, 53а, 24г, 12а, 3а, 24б

С 09:00 по 17:00;

Владимира Хавкина улица, 1, 51а, 1б, 1г, 1д, 1ж, 3, 3а, 3б, 5а, 5, 7, 9, 9а, 9б, 11, 11а, 13, 13а, 17, 17б, 19, 21, 23, 25а, 1а, 27а, 27б, 29, 29а, 31, 33, 35, 35а, 37, 37а, 39, 41, 41а, 41б, 43а, 43б, 45б, 47, 47/, 47а, 47г, 49, 51, 27

С 09:00 по 17:00;

Гаршина улица, 1, 4, 5, 6, 7, 9, 9.15, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 920, 7г, 7е, 8а, 3/9, 925, 9/16, 9/21, 9/31, 9/4, 9/6, 9в, 9д, 1а, 1а*, 1б, 11- 22, 11/12, 11/17, 11/9, 11б, 11в, 11д, 11ж, 1в, 12/1, 13/2, 13а, 7/3, 14а, 14б, 7а, 7б, 7б/1, 18/16, 18/2, 18б3, 18б4, 18В, 7в, 9дача22

С 09:00 по 18:00;

Геологическая улица, 9, 9а

С 09:00 по 17:00;

Княжеская улица, 6

С 09:00 по 17:00;

Кордонный переулок, 3

С 09:00 по 18:00;

Котляревского улица, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 3в, 8а, 8б, 1б, 1а, 9б, 9в, 23, 5а, 5а1, 12а, 12в, 12г, 12д, 5б, 13а, 5в, 14а, 5г, 15а, 3а, 6а, 6б, 3б, 21а, 9а

С 09:00 по 17:00;

Круговая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 11а, 7а, 40а, 40б, 40в, 12а, 12б, 4а, 1б, 14а, 48а, 48б, 48в, 48д, 14б, 3а, 50а, 50б, 15а, 15б, 10а, 53а, 10б, 54а, 17а, 55а, 1а, 56а, 381, 17б

С 09:00 по 17:00;

Летний переулок, 2, 5/20, 2/11, 2/14, 2/21, 2/24, 5, 2/9, 15, 1/5, 2/16, 2/22, 2/7, 5/16, 5/29

С 09:00 по 18:00;

Лузановская улица, 21, 25, 27, 29, 31, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 49, 51, 35А, 37/39

С 22:00 по 06:00;

Николаевская дорога, 162в, 229, 239, 241, 239/1, 229б, 241а, 245, 245а, 245б, 245в, 247, 249, 2291

С 22:00 по 06:00;

Новосельского улица, 9, 20, 22

С 09:00 по 17:00;

Оранжерейный переулок, 18а, 43а, 18в, 18в1, 18д, 20, 20а, 20в, 22, 22а, 24, 24а, 24б, 18б, 25, 26, 26а, 27а, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 41, 43, 24в

С 09:00 по 17:00;

Пастера улица, 8, 10, 12

С 09:00 по 17:00;

Паустовского улица, 21, 21гар, 23, 23гар

С 09:00 по 17:00;

переулок Людмилы Гинзбург, 5, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 39, 41, 23в, 23г, 10в, 25а, 15а, 27б, 10г, 43, 19д, 21а, 21б, 35к, 10а, 10б, 23б, 23а

С 09:00 по 17:00;

переулок Сеченова, 3, 7, 9

С 09:00 по 17:00;

Степовая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 6а, 15, 10а, 10б, 1а, 27а, 17/1, 16а, 16б, 16., 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 29, 31

С 09:00 по 17:00;

Тепличная улица, 5, 22а, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 6, 13, 13а, 15, 18, 20, 20а, 22, 12

С 09:00 по 17:00;

Тираспольское шоссе, 2, 4, 4а, 6, 8

С 09:00 по 19:00;

Фонтанская дорога, 76/12, 86уч26, 76/15, 76/18, 76/22, 76/29, 76/9, 78, 78/1, 78/15, 78/17, 78/19, 78/20, 78/23, 78/24, 78/30, 78/5, 78/6, 78/9, 78уч.13, 82, 82/1, 82а, 82а/1, 82а/3, 76/14, 84/1, 84/2, 84/4, 84/5, 84/7, 84/8, 86, 86/1, 86/10, 86/11, 86/13, 86/14, 86/16, 86/2, 86/24, 86/3, 86/4, 86/5, 86/8, 86/9, 86Б, 86діл.3, 86уч.15, 86уч16, 84

С 09:00 по 18:00;

Хрустальная улица, 2, 4, 4а, 6, 8, 10

С 09:00 по 18:00;

Хрустальный переулок, 5, 6, 7, 8, 9, 10

С 09:00 по 18:00;

Хуторская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 49б, 37а, 26б, 17а, 32а, 25а, 54а, 33а, 42а, 42б, 57в, 57г, 57д, 57е, 57з, 42г, 58в, 42д, 59а, 59б, 33б, 60а, 60б, 28а, 61а, 61б, 61в, 44а, 62а, 63а, 63б, 63г, 63д, 27б, 44б, 65а, 65б, 20а, 44в, 44г, 69а, 69б, 69в, 69г, 69е, 69ж, 17б, 15а, 73а, 16а, 75а, 75б, 75в, 75г, 75е, 75ж, 45а, 77а, 77б, 77в, 77г, 77д, 77ж, 15в, 79а, 63, 81а, 81б, 81в, 81г, 81д, 81е, 81з, 81к, 81л, 13в, 83а, 83б, 83в, 83г, 83д, 13б2, 85а, 85б, 86г, 13б, 87а, 13а, 89а, 46а, 93б, 93г, 93д, 93е, 93ж, 93к, 12а, 95а, 95б, 95в, 95д, 95ж, 95з, 46б, 97в, 11в, 99/б1, 99а, 103г, 105в, 26а, 1а, 1б, 47а, 47б, 3а, 47е, 47ж, 5б, 5в, 47к, 6/3, 36а, 48а, 8а, 8б, 8в, 30а, 9б, 49а, 10а, 10б, 11а, 11б, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 99

С 09:00 по 17:00;

Цементный переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 5а, 16а, 14б, 11, 12, 13, 14, 16, 17

С 09:00 по 17:00;

Цимлянская улица, 17, 19, 21, 24, 36, 38, 38а, 40, 40а, 46

С 22:00 по 06:00.

Отметим, по данным ДТЭК «Одесские электросети», по состоянию на вечер 27 января, из-за неблагоприятных погодных условий без света остаются 53 населенных пункта Одесской области, из них 7 – частично. Наиболее пострадали Белгород-Днестровский, Раздельнянский и Одесский районы. Аварийные бригады энергетиков ликвидируют последствия аварий.

Ранее сообщалось, что на Одесчине обесточено 43 населенных пункта.

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