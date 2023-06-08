Отключение света в Одессе, 8 июня: адреса

Сегодня, 8 июня, ДТЭК «Одесские электросети» проводит аварийно-восстановительные работы. Часть улиц города осталась без электроснабжения.
Центральный РЭС
Работы продлятся до 19:00
- Дальническое шоссе, 2
- Тираспольское шоссе, 2, 4, 4А, 6, 8, 18/22, 18а, 22г.
Южный РЭС
Работы продлятся до 17:00
- Василия Симоненко вул.,2А.
Северный РЭС
Работы продлятся до 17:00
- Академика Заболотного ул.,54,54/1,54/2,56/3,56/4,58,59,60,62,66,66/1,66/2,
- Академика Сахарова ул., 24, 26, 30, 34, 40, 44, 50,
- Высоцкого ул., 11, 11А, 15, 17, 23, 25,
- Генерала Бочарова ул.,30,32,34,36,38,40,42,44,46,52,75,75/129,75/166,75/169,75/206
- Добровольского просп., 116, 118, 140, 148, 148А, 150, 152, 154, 156,
- Махачкалинская ул.1, 1А, 2, 3, 5, 7А,
- Паустовского ул.,29,
- Семена Палия ул., 103, 105, 107, 111, 113, 113А, 113Б, 120, 122, 126, 126/1, 130, 134.
Работы продлятся до 19:00
- Геологическая ул. 9, 9А, 23А,
- Степная ул., 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 10, 10А, 10Б, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 16Б, 17, 17/ 1, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 27А, 29, 31.
Напомним, с 1 июня Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения.