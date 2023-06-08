Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе, 8 июня: адреса

Отключение света в Одессе, 8 июня: адреса

Сегодня, 8 июня, ДТЭК «Одесские электросети» проводит аварийно-восстановительные работы. Часть улиц города осталась без электроснабжения.

Центральный РЭС

Работы продлятся до 19:00

  • Дальническое шоссе, 2
  • Тираспольское шоссе, 2, 4, 4А, 6, 8, 18/22, 18а, 22г.

Южный РЭС

Работы продлятся до 17:00

  • Василия Симоненко вул.,2А.

Северный РЭС

Работы продлятся до 17:00

  • Академика Заболотного ул.,54,54/1,54/2,56/3,56/4,58,59,60,62,66,66/1,66/2,
  • Академика Сахарова ул., 24, 26, 30, 34, 40, 44, 50,
  • Высоцкого ул., 11, 11А, 15, 17, 23, 25,
  • Генерала Бочарова ул.,30,32,34,36,38,40,42,44,46,52,75,75/129,75/166,75/169,75/206
  • Добровольского просп., 116, 118, 140, 148, 148А, 150, 152, 154, 156,
  • Махачкалинская ул.1, 1А, 2, 3, 5, 7А,
  • Паустовского ул.,29,
  • Семена Палия ул., 103, 105, 107, 111, 113, 113А, 113Б, 120, 122, 126, 126/1, 130, 134.

Работы продлятся до 19:00

  • Геологическая ул. 9, 9А, 23А,
  • Степная ул., 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 10, 10А, 10Б, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 16Б, 17, 17/ 1, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 27А, 29, 31.

Напомним, с 1 июня Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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