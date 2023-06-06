Отключение света в Одессе 6 июня: адреса

Сегодня, 6 июня, ДТЭК проводит аварийно-восстановительные работы в Одессе. Часть улиц осталась без электроснабжения.
Центральный РЭС
Работы продлятся до 19:00
- Академика Гаркавого, 15, 47, 51, 53,
- Ашхабадская, 12, 12А, 12Б, 14, 15, 16, 17, 19, 19А, 21, 25,
- Болградская, 12, 20, 20/1, 22, 22/1, 24, 26,
- Ветеранов Труда, 1, 2, 3, 4, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22 , 23, 24, 29, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 49,
- Волоколамская, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22Б, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37А, 37Б,
- Доватора генерала, 12, 14, 15, 16, 17, 17Б, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25Б, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34 , 36, 38, 40, 42, 42А,
- Житомирская, 1, 21, 27, 41, 51А, 58, 60, 64, 132А, 154, 165, 176, 200, Кленовая,54,
- Клиновая, 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25Б, 26, 26А, 28, 28А, 30, 32, 32А, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,
- Крайняя, 34Б, 37, 39, 41, 43, 45,
- Самолетная, 44, 44А, 47, 52,
- Могилевская,1,
- Панаса Мирного, 1, 3, 4, 13,
- Рижская, 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
- Смоленская, 19, 19А, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27,
- Сталепрокатная, 1, 2, 3, 3А, 3Б, 5, 6, 7/5, 8, 8/1, 9, 10,
- Творческая, 30, 31, 32, 33, 34А, 35, 36, 37, 41, 42, 42А, 44, 44А, 45, 46, 47, 48, 48А, 49, 50, 51,
- Уманская, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 46А.
Работы продлятся до 22.00
- Вице-адмирала Жукова пер., 2, 2/6, 4, 4/23,
- Преображенская ул., 32
Южный РЭС
Работы продлятся до 17.00
- Академика Глушко ул., 34, 34А, 36, 38, 40, Небесной сотни просп., 89, 89а, 91
Северный РЭС
Работы продлятся до 19.00
- Геологическая, 9, 9А, 23А,
- Николаевская дорога, 132-209,
- Степная, 1 – 31.