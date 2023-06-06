Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 6 июня: адреса

Отключение света в Одессе 6 июня: адреса

Сегодня, 6 июня, ДТЭК проводит аварийно-восстановительные работы в Одессе. Часть улиц осталась без электроснабжения.

Центральный РЭС

Работы продлятся до 19:00

  • Академика Гаркавого, 15, 47, 51, 53,
  • Ашхабадская, 12, 12А, 12Б, 14, 15, 16, 17, 19, 19А, 21, 25,
  • Болградская, 12, 20, 20/1, 22, 22/1, 24, 26,
  • Ветеранов Труда, 1, 2, 3, 4, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22 , 23, 24, 29, 33, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 49,
  • Волоколамская, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22Б, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37А, 37Б,
  • Доватора генерала, 12, 14, 15, 16, 17, 17Б, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25Б, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34 , 36, 38, 40, 42, 42А,
  • Житомирская, 1, 21, 27, 41, 51А, 58, 60, 64, 132А, 154, 165, 176, 200, Кленовая,54,
  • Клиновая, 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25Б, 26, 26А, 28, 28А, 30, 32, 32А, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60,
  • Крайняя, 34Б, 37, 39, 41, 43, 45,
  • Самолетная, 44, 44А, 47, 52,
  • Могилевская,1,
  • Панаса Мирного, 1, 3, 4, 13,
  • Рижская, 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
  • Смоленская, 19, 19А, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27,
  • Сталепрокатная, 1, 2, 3, 3А, 3Б, 5, 6, 7/5, 8, 8/1, 9, 10,
  • Творческая, 30, 31, 32, 33, 34А, 35, 36, 37, 41, 42, 42А, 44, 44А, 45, 46, 47, 48, 48А, 49, 50, 51,
  • Уманская, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 46А.

Работы продлятся до 22.00

  • Вице-адмирала Жукова пер., 2, 2/6, 4, 4/23,
  • Преображенская ул., 32

Южный РЭС

Работы продлятся до 17.00

  • Академика Глушко ул., 34, 34А, 36, 38, 40, Небесной сотни просп., 89, 89а, 91

Северный РЭС

Работы продлятся до 19.00

  • Геологическая, 9, 9А, 23А,
  • Николаевская дорога, 132-209,
  • Степная, 1 – 31.
Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить