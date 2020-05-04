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Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 4 мая: какие улицы останутся без электричества

Отключение света в Одессе 4 мая: какие улицы останутся без электричества

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 736 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 4 мая в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • Академическая улица 18, 16Б, 16А, 16, 16В
  • Бабеля улица 3, 4, 11, 13, 15
  • Балковская улица 157
  • Головковская улица 21/23, 15, 19
  • Добровольского проспект 122_1, 112, 114, 126_1
  • Михайловская площадь 13, 15, 19
  • Михайловская улица 15
  • Приморская улица 51, 53, 55, 57
  • Черняховского улица 12Б, 12, 12В, 12А, 16, 18

С 10:00 по 13:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • 1-я линия Полностью
  • 6-ої ст. Люстдорфськой дороги 37, 39, 41, 50, 41А, 35, 46, 48
  • Академика Филатова улица 12, 6б, 6, 8а, 10А
  • Левитана улица 141
  • Люстдорфская дорога 56в

С 13:00 по 16:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

  • Артиллерийская улица 1/1, 1А
  • Фонтанская дорога 4, 4А

С 01:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

 

  • Владимира Винниченко улица 12, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 18а, 29, 31
  • Ивана Мазепы улица 6б, 4, 7, 11, 6а, 9
  • Краснослободская улица 52, 52_4, 50_1, 52_10
  • Ломоносова улица 6, 7, 13, 15, 16, 19
  • Матюшенко улица 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 20б, 14, 22Б, 20а, 5б, 21а, 6б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 5а
  • площадь Молодёжи 14, 16, 12а, 6, 12, 19, 21
  • Салтыкова-Щедрина улица 4, 6
  • Саши Хорошенко улица 14а, 11, 24б, 24а, 20а, 13, 13а, 14, 15, 16, 18, 20, 22
  • Слободская улица 27, 29, 33
  • Училищная улица 2, 4, 6
  • Яши Гордиенко улица 11, 13, 19а, 20а, 24б, 17а, 16а, 14, 32а, 15а, 25_27, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32

Фото: 24 канал

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