Отключение света в Одессе 4 мая: какие улицы останутся без электричества

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 736 домов.
Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 4 мая в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.
С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Академическая улица 18, 16Б, 16А, 16, 16В
- Бабеля улица 3, 4, 11, 13, 15
- Балковская улица 157
- Головковская улица 21/23, 15, 19
- Добровольского проспект 122_1, 112, 114, 126_1
- Михайловская площадь 13, 15, 19
- Михайловская улица 15
- Приморская улица 51, 53, 55, 57
- Черняховского улица 12Б, 12, 12В, 12А, 16, 18
С 10:00 по 13:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- 1-я линия Полностью
- 6-ої ст. Люстдорфськой дороги 37, 39, 41, 50, 41А, 35, 46, 48
- Академика Филатова улица 12, 6б, 6, 8а, 10А
- Левитана улица 141
- Люстдорфская дорога 56в
С 13:00 по 16:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Артиллерийская улица 1/1, 1А
- Фонтанская дорога 4, 4А
С 01:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:
- Владимира Винниченко улица 12, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 18а, 29, 31
- Ивана Мазепы улица 6б, 4, 7, 11, 6а, 9
- Краснослободская улица 52, 52_4, 50_1, 52_10
- Ломоносова улица 6, 7, 13, 15, 16, 19
- Матюшенко улица 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 20б, 14, 22Б, 20а, 5б, 21а, 6б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 5а
- площадь Молодёжи 14, 16, 12а, 6, 12, 19, 21
- Салтыкова-Щедрина улица 4, 6
- Саши Хорошенко улица 14а, 11, 24б, 24а, 20а, 13, 13а, 14, 15, 16, 18, 20, 22
- Слободская улица 27, 29, 33
- Училищная улица 2, 4, 6
- Яши Гордиенко улица 11, 13, 19а, 20а, 24б, 17а, 16а, 14, 32а, 15а, 25_27, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32
Фото: 24 канал