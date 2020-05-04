Отключение света в Одессе 4 мая: какие улицы останутся без электричества

Сегодня в Одессе от подачи электроэнергии будет отключено как минимум 736 домов.

Как сообщает АТ Одессаоблэнерго, сегодня, 4 мая в Одессе некоторых жителей ожидает отключение электричества.

С 09:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Академическая улица 18, 16Б, 16А, 16, 16В

Бабеля улица 3, 4, 11, 13, 15

Балковская улица 157

Головковская улица 21/23, 15, 19

Добровольского проспект 122_1, 112, 114, 126_1

Михайловская площадь 13, 15, 19

Михайловская улица 15

Приморская улица 51, 53, 55, 57

Черняховского улица 12Б, 12, 12В, 12А, 16, 18

С 10:00 по 13:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

1-я линия Полностью

6-ої ст. Люстдорфськой дороги 37, 39, 41, 50, 41А, 35, 46, 48

Академика Филатова улица 12, 6б, 6, 8а, 10А

Левитана улица 141

Люстдорфская дорога 56в

С 13:00 по 16:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Артиллерийская улица 1/1, 1А

Фонтанская дорога 4, 4А

С 01:00 по 17:00 электроэнергию отключат по следующим адресам:

Владимира Винниченко улица 12, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 27, 18а, 29, 31

Ивана Мазепы улица 6б, 4, 7, 11, 6а, 9

Краснослободская улица 52, 52_4, 50_1, 52_10

Ломоносова улица 6, 7, 13, 15, 16, 19

Матюшенко улица 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 20б, 14, 22Б, 20а, 5б, 21а, 6б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 5а

площадь Молодёжи 14, 16, 12а, 6, 12, 19, 21

Салтыкова-Щедрина улица 4, 6

Саши Хорошенко улица 14а, 11, 24б, 24а, 20а, 13, 13а, 14, 15, 16, 18, 20, 22

Слободская улица 27, 29, 33

Училищная улица 2, 4, 6

Яши Гордиенко улица 11, 13, 19а, 20а, 24б, 17а, 16а, 14, 32а, 15а, 25_27, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 32

Фото: 24 канал

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