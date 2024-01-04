Новости Одессы и Одесской области

Отключение света в Одессе 4 января: кто проведет вечер в темноте

Отключение света в Одессе 4 января: кто проведет вечер в темноте

В четверг, 4 января, энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на электросетях, поэтому часть одесситов осталась без света. Вернуть электроснабжение обещают до 19:00.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.

Южный РЭС

Работы до 19.00

  • Авдеева-Черноморского,
  • Астрономическая,
  • Гвардейская,
  • Дмитрия Донского,
  • Немировича-Данченко,
  • Обильное,
  • Окружная,
  • Ромашковая,
  • Сакко,
  • Собинова,
  • Толбухина,
  • Чубаевская,
  • Щукина,
  • пер. Дмитрия Донского,
  • пер. Прорезной,
  • Садовая Балка
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Редакция ПРОФИЛЬ

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