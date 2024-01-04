Отключение света в Одессе 4 января: кто проведет вечер в темноте

В четверг, 4 января, энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на электросетях, поэтому часть одесситов осталась без света. Вернуть электроснабжение обещают до 19:00.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского горсовета.
Южный РЭС
Работы до 19.00
- Авдеева-Черноморского,
- Астрономическая,
- Гвардейская,
- Дмитрия Донского,
- Немировича-Данченко,
- Обильное,
- Окружная,
- Ромашковая,
- Сакко,
- Собинова,
- Толбухина,
- Чубаевская,
- Щукина,
- пер. Дмитрия Донского,
- пер. Прорезной,
- Садовая Балка