Відключення світла в Одесі 4 січня: хто проведе вечір у темряві

У четвер, 4 січня, енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на електромережах, тож частина одеситів залишилася без світла. Повернути електропостачання обіцяють до 19:00.
Про це повідомляє прес-служба Одеської міської ради.
Південний РЕМ
Роботи до 19.00
- Авдєєва-Чорноморського,
- Астрономічна,
- Гвардійська,
- Дмитра Донського,
- Немировича-Данченка,
- Обільна,
- Окружна,
- Ромашкова,
- Сакко,
- Собінова,
- Толбухіна,
- Чубаївська,
- Щукіна,
- пров. Дмитра Донського,
- пров. Прорізний,
- Садова Балка