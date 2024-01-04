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Відключення світла в Одесі 4 січня: хто проведе вечір у темряві

Відключення світла в Одесі 4 січня: хто проведе вечір у темряві

У четвер, 4 січня, енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на електромережах, тож частина одеситів залишилася без світла. Повернути електропостачання обіцяють до 19:00.

Про це повідомляє прес-служба Одеської міської ради.

Південний РЕМ

Роботи до 19.00

  • Авдєєва-Чорноморського,
  • Астрономічна,
  • Гвардійська,
  • Дмитра Донського,
  • Немировича-Данченка,
  • Обільна,
  • Окружна,
  • Ромашкова,
  • Сакко,
  • Собінова,
  • Толбухіна,
  • Чубаївська,
  • Щукіна,
  • пров. Дмитра Донського,
  • пров. Прорізний,
  • Садова Балка
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